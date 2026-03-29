हजारो वर्षांचा इतिहास जपणारी पुण्यातील ‘ही’ 8 ठिकाणे; एकदा भेट द्यायलाच हवी!

Aarti Badade

पाताळेश्वर लेणी (८ वे शतक)

राष्ट्रकूट राजवटीत जमिनीखाली कातळ खोदून तयार केलेली ही लेणी पुण्याच्या प्राचीन इतिहासाचा सर्वात जुना पुरावा मानली जाते.

विश्रामबाग वाडा (१८०७)

दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांचा हा भव्य निवासवाडा त्याच्या लाकडी कोरीव कामासाठी प्रसिद्ध असून, येथे सध्या ऐतिहासिक वस्तूंचे संग्रहालय आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (१८६४)

इटालियन गॉथिक शैलीतील ही इमारत 'प्रिन्स अल्बर्ट'च्या निवासस्थानावरून प्रेरित असून, ती पुण्याच्या शैक्षणिक क्रांतीचे प्रतीक आहे.

महात्मा फुले मंडई (१८८६)

'लॉर्ड रे' यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या वास्तूचे १९३८ मध्ये आचार्य अत्रे यांनी 'महात्मा फुले मंडई' असे नामकरण केले.

फर्ग्युसन महाविद्यालय (१८८५)

लोकमान्य टिळक आणि आगरकरांनी स्थापन केलेले हे महाविद्यालय वास्तुकलेचा उत्तम नमुना असून, येथे अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी शिक्षण घेतले आहे.

तुळशीबाग राम मंदिर (१७६१)

पाणीपतच्या युद्धानंतर बांधलेले हे मंदिर आणि त्याचा परिसर आजही पारंपारिक महाराष्ट्रीयन वस्तूंच्या खरेदीसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे.

अभियांत्रिकी महाविद्यालय - COEP (१८५४)

देशातील सर्वात जुन्या अभियांत्रिकी संस्थांपैकी एक असलेल्या या कॉलेजने भारतरत्न सर एम. विश्वेश्वरैया यांच्यासारखे थोर अभियंता देशाला दिले.

नाना वाडा (१७८०)

नाना फडणवीसांनी बांधलेला हा वाडा पेशवेकालीन दप्तराचे मुख्य केंद्र होता आणि आजही आपल्या अंगाखांद्यावर इतिहास मिरवत आहे.

