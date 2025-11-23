'या' 5 अँटी एजिंग टिप्स आहेत सर्वात इफेक्टिव्ह

Anushka Tapshalkar
जास्त उन्हामुळे टॅनिंग, पिग्मेंटेशन आणि कोलेजन तुटणे सुरू होते. रोज SPF 30+ ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लावा आणि बाहेर असाल तर 2–3 तासांनी पुनर्लावा.
Sun Screen
क्लेंझिंग–टोनिंग–मॉइश्चरायझिंग कायम फॉलो करा. हायल्युरॉनिक अॅसिड, पेप्टाइड्स, नायसिनामाइड असलेले मॉइश्चरायझर त्वचा टवटवीत आणि स्मूद ठेवतात.
Skincare
रात्री त्वचेची दुरुस्ती जलद होते. त्यामुळे रेटिनॉल किंवा रिच नाईट क्रीम वापरा. हे सेल टर्नओव्हर वाढवते आणि बारीक रेषा कमी करते.
Nighttime Skincare
5 मिनिटांचा फेस मसाज, अपवर्ड स्ट्रोक्स आणि ‘चीक लिफ्ट’, ‘फिश फेस’ सारखे फेस योगा व्यायाम रक्तप्रवाह वाढवतात आणि त्वचा टाईट करतात.
Face Yoga to look young
व्हिटॅमिन C भरपूर असलेली पेरू, डाळिंब, संत्री; हिरव्या भाज्या; अँटिऑक्सिडंट्स आणि ओमेगा-3 (अक्रोड, फ्लॅक्ससीड) त्वचा तरुण ठेवतात. भरपूर पाणी प्या.
हळद–बेसन उटन, मुलतानी माती, चंदन, गुलाबपाणी हे नैसर्गिक स्किन केअरचे उत्तम उपाय. केसरी चमक हवी असल्यास कुमकुमादी तेल किंवा देशी तूप वापरा.
Natural Facepack
धावपळीच्या जीवनात पाणी कमी होणे सामान्य आहे. पण योग्य हायड्रेशन आणि सातत्यपूर्ण स्किनकेअर हेच तरुण, ग्लोइंग त्वचेचे गुपित आहे.
Hydration
