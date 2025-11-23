'या' 5 अँटी एजिंग टिप्स आहेत सर्वात इफेक्टिव्ह

सूर्यापासून संरक्षण

जास्त उन्हामुळे टॅनिंग, पिग्मेंटेशन आणि कोलेजन तुटणे सुरू होते. रोज SPF 30+ ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लावा आणि बाहेर असाल तर 2–3 तासांनी पुनर्लावा.

Sun Screen

CTM रुटीनने करा त्वचेची काळजी

क्लेंझिंग–टोनिंग–मॉइश्चरायझिंग कायम फॉलो करा. हायल्युरॉनिक अॅसिड, पेप्टाइड्स, नायसिनामाइड असलेले मॉइश्चरायझर त्वचा टवटवीत आणि स्मूद ठेवतात.

Skincare

रात्रीचा स्किनकेअर

रात्री त्वचेची दुरुस्ती जलद होते. त्यामुळे रेटिनॉल किंवा रिच नाईट क्रीम वापरा. हे सेल टर्नओव्हर वाढवते आणि बारीक रेषा कमी करते.

Nighttime Skincare

फेस योगा, मसाजने नैसर्गिक लिफ्टिंग

5 मिनिटांचा फेस मसाज, अपवर्ड स्ट्रोक्स आणि ‘चीक लिफ्ट’, ‘फिश फेस’ सारखे फेस योगा व्यायाम रक्तप्रवाह वाढवतात आणि त्वचा टाईट करतात.

Face Yoga to look young

खा स्किन-फ्रेंडली डाएट

व्हिटॅमिन C भरपूर असलेली पेरू, डाळिंब, संत्री; हिरव्या भाज्या; अँटिऑक्सिडंट्स आणि ओमेगा-3 (अक्रोड, फ्लॅक्ससीड) त्वचा तरुण ठेवतात. भरपूर पाणी प्या.

Eat a balanced diet |

भारतीय पारंपरिक उपाय अंगीकार

हळद–बेसन उटन, मुलतानी माती, चंदन, गुलाबपाणी हे नैसर्गिक स्किन केअरचे उत्तम उपाय. केसरी चमक हवी असल्यास कुमकुमादी तेल किंवा देशी तूप वापरा.

Natural Facepack

हायड्रेशन + सातत्य = तरुण त्वचा

धावपळीच्या जीवनात पाणी कमी होणे सामान्य आहे. पण योग्य हायड्रेशन आणि सातत्यपूर्ण स्किनकेअर हेच तरुण, ग्लोइंग त्वचेचे गुपित आहे.

Hydration

नो पेन, ओन्ली ग्लो! Pain-Free पद्धतीने काढा ब्लॅकहेड्स, घरीच बनवा हे 5 मास्क

Blackhead Remover Natural Masks

