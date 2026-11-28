Anushka Tapshalkar
मुलतानी माती त्वचेवरील अतिरिक्त तेल शोषून घेण्यास आणि त्वचेची स्वच्छता करण्यास मदत करते. त्यात गुलाबपाणी मिसळून पेस्ट तयार करा. चेहऱ्यावर लावा आणि वाळल्यानंतर धुऊन टाका. यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि तजेलदार दिसण्यास मदत होते.
Multani Mitti and Rose Water
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टोमॅटोमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, तर लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी असते. मात्र, लिंबाचा रस त्वचेला जळजळ किंवा त्रास देऊ शकतो. त्यामुळे चेहऱ्यावर थेट लिंबाचा रस लावणे टाळा. टोमॅटोचाही वापर करण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा.
Home Remedies for Open Pores
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बेसन, हळद आणि दही एकत्र करून त्याची पेस्ट तयार करा. बेसन त्वचेवरील अतिरिक्त तेल आणि मृत पेशी काढण्यास मदत करते. दह्यामुळे त्वचेला मॉइश्चर मिळते, तर हळदीमध्ये दाहशामक गुणधर्म असतात. हा फेसपॅक त्वचा मऊ आणि स्वच्छ ठेवण्यास मदत करू शकतो.
Besan, Turmeric and Curd Utana
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ग्रीन टीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ग्रीन टी तयार करून थंड करा आणि आइस ट्रेमध्ये गोठवा. त्यानंतर कापडात गुंडाळलेला आइस क्यूब चेहऱ्यावर हलक्या हाताने काही सेकंद फिरवा. यामुळे त्वचेला थंडावा मिळतो आणि सूज तात्पुरती कमी होण्यास मदत होते. बर्फ थेट त्वचेवर लावू नका.
Green Tea Ice Cubes
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कोरफड त्वचेला मॉइश्चरायझ करण्यास आणि शांत ठेवण्यास मदत करते. तर काकडीमुळे त्वचेला थंडावा मिळतो. कोरफडीचा गर आणि काकडीचा रस एकत्र करून चेहऱ्यावर लावा. यामुळे त्वचा हायड्रेटेड, मऊ आणि तजेलदार दिसू शकते.
Aloe Vera and Cucumber Facepack
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चेहऱ्यावरील पोर्स कमी दिसण्यासाठी दिवसातून दोनदा सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ करा. रात्री झोपण्यापूर्वी मेकअप काढण्यास विसरू नका. दररोज सनस्क्रीन लावा आणि चेहऱ्याला वारंवार हात लावणे टाळा. तसेच, त्वचेच्या प्रकारानुसार मॉइश्चरायझर वापरून त्वचेची नियमित काळजी घ्या.
Habits to Reduce Open Pores
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ओपन पोर्स पूर्णपणे नाहीसे करता येत नाहीत. कारण त्वचेतील पोर्स ही नैसर्गिक रचना आहे. मात्र, त्वचा स्वच्छ ठेवणे, अतिरिक्त तेल नियंत्रित करणे आणि योग्य स्किनकेअर केल्याने ते कमी दिसू शकतात. कोणताही नैसर्गिक फेसपॅक वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा.
Things to Keep in Mind
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Ayurvedic Skincare Tips for Winter
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