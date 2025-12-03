सकाळी पोट साफ होत नाही? हे 7 सोपे उपाय देतात झटपट आराम!

Aarti Badade

पचनाची समस्या

चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे (Bad Eating Habits) पचनाची समस्या (Digestion Problem) नेहमी येते.

कोमट पाणी, लिंबू आणि मध

रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट पाणी (Warm Water) + लिंबू + मध पिल्याने पचनक्रिया चांगली होते.

त्रिफळा आणि इसबगोल

त्रिफळा चूर्ण आतड्यांच्या स्वच्छतेसाठी अमृत आहे; किंवा इसबगोलचा चुरा शौच नरम (Soft Stool) करतो.

ओवा आणि बडीशेप

ओवा (Ajwain) आणि बडीशेपचे (Fennel) उकळलेले पाणी गॅस आणि अपचन दूर करते.

गरम दूध आणि तूप

गरम दुधात साजूक तूप (Ghee) मिसळून पिल्याने आतड्यांना चिकटपणा (Lubrication) येतो.

चिया सीड्सचे फायदे

चिया सीड्स (Chia Seeds) फायबरने भरपूर असतात, जे पाणी शोषून बद्धकोष्ठतेपासून आराम देतात.

हायड्रेशन

दिवसभरात ८-१० ग्लास पाणी प्या आणि पपई, ओट्स सारखे फायबरयुक्त (Fiber Rich) पदार्थ खा.

जीवनशैलीत बदल

पुरेशी झोप (Sleep) घ्या, ताण कमी करा आणि दररोज ३० मिनिटे फिरा—डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला विसरू नका.

