भरभर पाणी पिण्याची सवय महागात पडेल? या अवयवांवर वाढतो ताण!

Aarti Badade
'पाणी चघळणे' (Chewing water) म्हणजे पाणी हळू हळू (Slowly) आणि शांतपणे पिणे होय.
पाणी हळू प्यायल्याने लाळ (Saliva) त्यात मिसळते, ज्यामुळे पाचक एंझाइम्स (Digestive Enzymes) सक्रिय होतात.
घाईने पाणी (Fast Drinking) गिळल्यास तोंड, घसा आणि पोट यांचा नैसर्गिक समन्वय बिघडतो.
भरभर पाणी पिणे किडनी आणि पचन यांच्यासाठी धोकादायक ठरते. हळू पाणी प्यायल्याने पचन क्षमता (Digestion Capacity) सुधारू शकते आणि आम्लता (Acidity) कमी होते. आणि ताण येत नाही.
हळू पाणी पिणे घसा आणि अन्ननलिकेवर (Esophagus) आवरण घालण्यास मदत करते, ज्यामुळे गिळणे सोपे होते.
जेव्हा पाणी हळूहळू शोषले जाते, तेव्हा शरीर जास्त काळ (Longer) हायड्रेटेड (Hydrated) राहते.
ज्यांना घाईघाईत खाण्याची सवय आहे किंवा वारंवार घशात जळजळ होते, त्यांना या सवयीचा सर्वांत जास्त फायदा होतो.
