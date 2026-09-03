स्मरणशक्तीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात ‘हे’ 5 पदार्थ!

Aarti Badade

विसरण्याची सवय वाढलीय?

चावी कुठे ठेवली, फोन कुठे ठेवला किंवा नुकतेच काय बोललो हे आठवत नाही? अधूनमधून विसरणे सामान्य असू शकते. मात्र मेंदूला योग्य पोषण देणेही महत्त्वाचे आहे.

memory boosting foods

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Sakal

अक्रोड

अक्रोडमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड, व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे पोषक घटक मेंदूच्या सामान्य कार्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

memory boosting foods

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Sakal

अंडी

अंड्यांमध्ये प्रोटीनसोबत कोलीन आणि व्हिटॅमिन बी१२सारखी पोषक तत्त्वे असतात. कोलीन मेंदू आणि मज्जासंस्थेच्या कार्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

memory boosting foods

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Sakal

सॅल्मन

सॅल्मनसारख्या फॅटी फिशमध्ये ओमेगा-३ मुबलक प्रमाणात असते. मेंदूच्या पेशींच्या आरोग्यासाठी हे फॅटी अॅसिड महत्त्वाचे मानले जाते.

memory boosting foods

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sakal

भोपळ्याच्या बिया

भोपळ्याच्या बियांमध्ये मॅग्नेशियम, झिंक आणि अँटीऑक्सिडंट्स आढळतात. त्यामुळे त्या मर्यादित प्रमाणात हेल्दी स्नॅक म्हणून खाता येऊ शकतात.

memory boosting foods

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Sakal

बेरीज

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आणि रास्पबेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स व फ्लेव्होनॉइड्स असतात. संतुलित आहारात त्यांचा समावेश केल्याने मेंदूच्या आरोग्यास मदत होऊ शकते.

memory boosting foods

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Sakal

हे पदार्थ कधी खायचे?

फळे आणि बेरीज नाश्त्यात किंवा दिवसभरातील स्नॅक म्हणून घेता येतात. अंडी, मासे आणि बिया यांचा समतोल आहारात योग्य प्रमाणात समावेश करता येतो.

memory boosting foods

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Sakal

फक्त आहार पुरेसा आहे का?

स्मरणशक्ती चांगली ठेवण्यासाठी केवळ एखादा पदार्थ खाणे पुरेसे नाही. पुरेशी झोप, नियमित व्यायाम आणि तणावाचे व्यवस्थापन यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.

memory boosting foods

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Sakal

वारंवार विसरणे दुर्लक्षित करू नका!

एखादा पदार्थ खाल्ल्याने स्मरणशक्ती लगेच वाढत नाही. मात्र पोषक आहार मेंदूच्या आरोग्यासाठी मदत करू शकतो. स्मरणशक्तीत मोठे बदल जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

memory boosting foods

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Sakal

खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी ‘हे’ फळ ठरू शकतं रामबाण उपाय!

cholesterol fruit

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Sakal

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