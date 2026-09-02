खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी ‘हे’ फळ ठरू शकतं रामबाण उपाय!

Aarti Badade
कोलेस्ट्रॉल वाढण्यामागे चुकीचा आहार आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली कारणीभूत ठरू शकते. आहारात पेरूचा समावेश केल्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
cholesterol fruit
sakal
पेरू हे पोषक घटकांनी समृद्ध फळ आहे. त्यामध्ये असलेले फायबर, व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
cholesterol fruit
Sakal
पेरूमध्ये असलेले विद्राव्य फायबर शरीरातील अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल बाहेर टाकण्याच्या प्रक्रियेला मदत करू शकते.
cholesterol fruit
Sakal
पेरूचे सेवन ‘वाईट’ LDL कोलेस्ट्रॉलचे शोषण कमी करण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून पेरूचा समावेश करता येतो.
cholesterol fruit
Sakal
पेरूमधील व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र, केवळ एका फळावर अवलंबून राहणे योग्य नाही.
cholesterol fruit
Sakal
पेरूचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्याने तो संतुलित आहारातील एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र मधुमेह असल्यास प्रमाणाबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
cholesterol fruit
Sakal
पेरू सकाळी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात खाऊ शकता. कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी पेरूसोबत नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैलीही महत्त्वाची आहे.
cholesterol fruit
Sakal
Egg milk
Sakal