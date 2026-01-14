हिवाळ्यात संध्याकाळी चहाला करा रामराम! ‘हे’ 5 पेय प्या अन् रोगप्रतिकारशक्ती करा मजबूत

चहा आणि कॉफी

हिवाळ्यात अनेक लोक संध्याकाळी चहा आणि कॉफी पितात.

झोप आणि थकवा

यामुळे झोप आणि थकवा दूर होण्यास मदत होऊ शकते, परंतु संध्याकाळी चहा पिल्याने रात्री निद्रानाश होऊ शकतो.

आरोग्यदायी पेय

संध्याकाळी चहा आणि कॉफीऐवजी पुढील 5 पेयांचे सेवन करु शकता. ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

व्हेजिटेबल सुप

हिवाळ्यात भाज्यांचा सूप नक्की प्यावा. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती मजबुत राहते.

आलं आणि तुळशीचा चहा

हिवाळ्यातही आले आणि तुळशीचा चहा पिऊ शकता.

गूळ आणि सुंठ

हिवाळ्यात गूळ आणि सुंंठ आल्याचा काढा पिणे देखील अत्यंत फायदेशीर आहे.

हळदीचे दूध

हिवाळ्यात हळदीचे दूध पिणे अत्यंत फायदेशीर आहे. हिवाळ्याच्या संध्याकाळी चहा किंवा कॉफीऐवजी हळदीचे दूध नक्कीच प्यावे.

मध आणि दालचिनी

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये संध्याकाळी, तुम्ही मध आणि दालचिनीचे मिश्रण पिऊ शकता. हे चहा आणि कॉफीपेक्षा फायदेशीर असू शकते.

