मकर संक्रांतीला 'या' गोष्टी दान करु नका

Puja Bonkile
यंदा मकर संक्रांती १४ जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे.
या शुभ दिनी कोणत्या वस्तू दान करणे अशुभ मानलं जाते हे जाणून घेऊया.
मकर संक्रांतीला नवीन कपडे दान करणे शुभ मानले जाते, परंतु जुने, फाटलेले किंवा घाणेरडे कपडे दान करू नका, कारण असे केल्याने घरात गरिबी येते.
या दिवशी तीळ आणि तेल दान करणे अत्यंत फलदायी आहे, परंतु तेल नेहमी ताजे आणि स्वच्छ ठेवा. उरलेले तेल दान केल्याने शनिदेवाचे अशुभ परिणाम होऊ शकतात.
मकर संक्रांतीच्या शुभ प्रसंगी, प्लास्टिकच्या वस्तू, काचेच्या वस्तू किंवा चाकू, कात्री इत्यादी धारदार वस्तू दान करू नयेत. यामुळे घरात कलह आणि संघर्ष निर्माण होतो.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी गरीब किंवा गरजूंना शिळे किंवा खराब झालेले अन्न खाऊ घालू नका. शिळे अन्न दान केल्याने राहू दोष वाढतो आणि मानसिक ताण येतो.
मकर संक्रांतीला लोखंडी वस्तू दान करणे टाळा. यामुळे तुमच्यावर शनि दोषाचा परिणाम होऊ शकतो. तुमच्या आयुष्यात कलह आणि त्रास येऊ शकतो.