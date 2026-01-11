मकर संक्रांतीला 'या' गोष्टी दान करु नका

Puja Bonkile

मकर संक्रांती

यंदा मकर संक्रांती १४ जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे.

अशुभ

या शुभ दिनी कोणत्या वस्तू दान करणे अशुभ मानलं जाते हे जाणून घेऊया.

जुने कपडे

मकर संक्रांतीला नवीन कपडे दान करणे शुभ मानले जाते, परंतु जुने, फाटलेले किंवा घाणेरडे कपडे दान करू नका, कारण असे केल्याने घरात गरिबी येते.

वापरलेले तेल

या दिवशी तीळ आणि तेल दान करणे अत्यंत फलदायी आहे, परंतु तेल नेहमी ताजे आणि स्वच्छ ठेवा. उरलेले तेल दान केल्याने शनिदेवाचे अशुभ परिणाम होऊ शकतात.

प्लास्टिक आणि तीक्ष्ण वस्तू

मकर संक्रांतीच्या शुभ प्रसंगी, प्लास्टिकच्या वस्तू, काचेच्या वस्तू किंवा चाकू, कात्री इत्यादी धारदार वस्तू दान करू नयेत. यामुळे घरात कलह आणि संघर्ष निर्माण होतो.

शिळे अन्न

मकर संक्रांतीच्या दिवशी गरीब किंवा गरजूंना शिळे किंवा खराब झालेले अन्न खाऊ घालू नका. शिळे अन्न दान केल्याने राहू दोष वाढतो आणि मानसिक ताण येतो.

लोखंडी वस्तू

मकर संक्रांतीला लोखंडी वस्तू दान करणे टाळा. यामुळे तुमच्यावर शनि दोषाचा परिणाम होऊ शकतो. तुमच्या आयुष्यात कलह आणि त्रास येऊ शकतो.

