जोडीदार फसवत आहे का? नवऱ्याच्या 5 कृती सांगतात सगळं!

प्रेम (Love) आणि विश्वास (Trust) या दोन स्तंभांवरच कोणतेही नातेसंबंध (Relationship) मजबूत उभे राहतात.
जोडीदार अचानक चिडचिड (Irritation) करू लागला किंवा किरकोळ गोष्टींवर रागावू लागला, तर हे महत्त्वाचे चिन्ह आहे.
फोन नेहमी लपवून ठेवणे, कॉल्स किंवा मेसेज लपवणे (Hiding Phone) किंवा संकोचाने वापरणे हे संशयास्पद आहे.
जोडीदार तुमच्यापासून भावनिक (Emotional) किंवा शारीरिक (Physical) अंतर (Distance) ठेवू लागला, तर हे गंभीर लक्षण आहे.
सतत आणि मोठ्या गोष्टींसाठी (Big Things) खोटे (Lying) बोलणे हे विश्वासाला तडा देणारे स्पष्ट चिन्ह आहे.
कोणतीही गंभीर चर्चा (Serious Discussion) टाळणे, विषय बदलणे (Avoiding Topics) किंवा गांभीर्याने न घेणे, हे फसवणुकीचे लक्षण असू शकते.
या चिन्हांकडे (Signs) वेळीच लक्ष दिल्यास नात्यातील समस्या सोडवता येतात किंवा योग्य निर्णय घेता येतो.
