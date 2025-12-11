Numerology Horoscope 2026 : अंकशास्त्रानुसार वार्षिक भविष्य जाणून घ्या

Aarti Badade
२०२६ (२+०+२+६ = १) या अंकाचा स्वामी ग्रह सूर्य (Sun) आहे.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक १ साठी हे वर्ष अत्यंत शुभ असून प्रमोशन आणि प्रतिष्ठेत वाढ होईल.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक २ च्या लोकांनी आर्थिक व्यवहारात सावध (Cautious) राहावे, भागीदारीतून फायदा होईल.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक ३ साठी मेहनतीचे उत्तम फळ मिळेल, नेतृत्वगुणांमध्ये वाढ होईल आणि प्रगती असेल.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक ४ साठी करिअरमध्ये अनपेक्षित बदल (Unexpected Changes) होऊ शकतात, खर्चावर नियंत्रण ठेवा.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक ५ साठी प्रमोशन आणि मान-सन्मानात वाढ होईल, आत्मविश्वास (Confidence) द्विगुणीत होईल.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक ६ साठी करिअरमध्ये प्रगतीची संधी (Opportunity) मिळेल, मात्र खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक ७ साठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग (New Income Sources) खुले होतील, जोखमीची गुंतवणूक टाळा.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक ८ साठी कठोर मेहनतीने प्रमोशन (Promotion) मिळेल, आर्थिक व्यवहारात सावध राहा.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक ९ साठी धाडसी निर्णय यशाकडे नेतील, नेतृत्वक्षमता वाढेल आणि धनलाभाचे (Wealth Gain) योग आहेत.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
मूलांक १, ३ साठी हे वर्ष अतिशय शुभ आहे, तर ४ आणि ७ असणाऱ्यांनी सावधगिरी (Caution) बाळगावी.
Numerology Horoscope 2026
Sakal
Numerology 2026 Mulank 8
Sakal