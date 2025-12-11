Numerology Horoscope 2026 : अंकशास्त्रानुसार वार्षिक भविष्य जाणून घ्या

Aarti Badade

२०२६ चा स्वामी ग्रह

२०२६ (२+०+२+६ = १) या अंकाचा स्वामी ग्रह सूर्य (Sun) आहे.

मूलांक १ उत्तम प्रगती

मूलांक १ साठी हे वर्ष अत्यंत शुभ असून प्रमोशन आणि प्रतिष्ठेत वाढ होईल.

मूलांक २ संमिश्र फल

मूलांक २ च्या लोकांनी आर्थिक व्यवहारात सावध (Cautious) राहावे, भागीदारीतून फायदा होईल.

मूलांक ३ गोल्डन टाईम

मूलांक ३ साठी मेहनतीचे उत्तम फळ मिळेल, नेतृत्वगुणांमध्ये वाढ होईल आणि प्रगती असेल.

मूलांक ४ आव्हानात्मक बदल

मूलांक ४ साठी करिअरमध्ये अनपेक्षित बदल (Unexpected Changes) होऊ शकतात, खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

मूलांक ५ शुभलाभ

मूलांक ५ साठी प्रमोशन आणि मान-सन्मानात वाढ होईल, आत्मविश्वास (Confidence) द्विगुणीत होईल.

मूलांक ६ प्रगतीची संधी

मूलांक ६ साठी करिअरमध्ये प्रगतीची संधी (Opportunity) मिळेल, मात्र खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मूलांक ७ नवे उत्पन्नाचे मार्ग

मूलांक ७ साठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग (New Income Sources) खुले होतील, जोखमीची गुंतवणूक टाळा.

मूलांक ८ स्थिर प्रगती

मूलांक ८ साठी कठोर मेहनतीने प्रमोशन (Promotion) मिळेल, आर्थिक व्यवहारात सावध राहा.

मूलांक ९ धाडसी निर्णय

मूलांक ९ साठी धाडसी निर्णय यशाकडे नेतील, नेतृत्वक्षमता वाढेल आणि धनलाभाचे (Wealth Gain) योग आहेत.

शुभ-अशुभ

मूलांक १, ३ साठी हे वर्ष अतिशय शुभ आहे, तर ४ आणि ७ असणाऱ्यांनी सावधगिरी (Caution) बाळगावी.

2026 मध्ये शनीचा प्रकोप ! या मूलांकासाठी वर्ष ठरणार कठीण; एक उपाय बदलू शकतो भविष्य!

Numerology 2026 Mulank 8

