'ही' 5 चिन्ह सांगतात की तुम्ही मुलगा नाही तर पुरुष म्हणून घडत आहात !

Anushka Tapshalkar

मुलगा ते पुरुष बदल कसा ओळखाल?

मोठं होणं अचानक होत नाही, पण काही सवयी सांगतात की तुम्ही खऱ्या अर्थाने प्रगल्भ झाला आहात.

जबाबदारी स्वीकारणे

खरा पुरुष आपल्या आयुष्याची पूर्ण जबाबदारी घेतो. तो कारणं देत नाही, तर उपाय शोधतो.

Signs You are Becoming a Real Man

|

sakal

दिलेलं वचन पाळणं

परिस्थिती कठीण असली तरी वचन पाळणं हीच खरी ओळख. शब्द आणि कृती यांत तो सुसंगती ठेवतो.

Signs You are Becoming a Real Man

|

sakal

भावनांवर नियंत्रण

राग, भीती, दुःख येतातच; पण त्यावर शांतपणे प्रतिसाद देणं म्हणजे खरी ताकद.

Signs You are Becoming a Real Man

|

sakal

स्वतःच्या चुका मान्य करणं

चुका झाल्या तर दुसऱ्यांना दोष न देता स्वतःकडे पाहणं आणि सुधारण्याचा प्रयत्न करणं.

Signs You are Becoming a Real Man

|

sakal

स्वतःला प्रश्न विचारणं

“मी काय चूक केली?”, “पुढच्या वेळी काय बदल करू शकतो?” असे प्रश्न विचारणं ही प्रगल्भतेची निशाणी.

Signs You are Becoming a Real Man

|

sakal

सगळ्यांना समान आदर देणं

पद किंवा स्टेटस न पाहता प्रत्येकाशी आदराने वागणं – हीच खरी माणुसकी आणि परिपक्वता.

