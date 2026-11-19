Anushka Tapshalkar
पाठीवर झोपून दोन्ही गुडघे छातीकडे घ्या आणि हातांनी हलकेच पकडा. काही सेकंद या स्थितीत राहा. यामुळे पोटाला हलका ताण मिळतो आणि गॅस व ब्लोटिंग कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Knees-to-Chest Pose
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भिंतीजवळ पाठीवर झोपून दोन्ही पाय भिंतीला टेकवून सरळ वर ठेवा. हात सैल सोडा. या आसनामुळे शरीराला आराम मिळतो आणि तणाव कमी होण्यास मदत होते.
Legs-Up-The-Wall Pose
जमिनीवर पाय दुमडून किंवा खुर्चीवर ताठ बसा. शरीराचा वरील भाग हळूहळू उजव्या आणि नंतर डाव्या बाजूला वळवा. यामुळे पाठीचा कणा आणि पोटाचे स्नायू सक्रिय होतात.
Seated Body Twist
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दोन्ही हात आणि गुडघ्यांवर बसा. श्वास घेताना पोट खाली सोडा आणि श्वास सोडताना पाठ गोलाकार करा. यामुळे स्नायूंना ताण मिळतो.
जेवणानंतर लगेच झोपण्याऐवजी १० ते १५ मिनिटे हलके चाला. यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Slow Walking
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शांत ठिकाणी आरामात बसून एक हात पोटावर ठेवा. नाकाने हळूहळू श्वास घेताना पोट फुगू द्या आणि नंतर हळूहळू श्वास सोडा. या व्यायामामुळे शरीराला आराम मिळतो आणि तणाव कमी होतो.
Deep Belly Breathing
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जमिनीवर गुडघे टेकवून पायांच्या टाचांवर बसा. दोन्ही हात गुडघ्यांवर ठेवून पाठ ताठ ठेवा. सुरुवातीला २ ते ५ मिनिटे या स्थितीत बसण्याचा प्रयत्न करा. वज्रासन हे जेवणानंतर केले जाणारे पारंपरिक योगासन आहे.
Vajrasana
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जेवणानंतर तीव्र व्यायाम टाळा आणि हलके चाला. सतत ब्लोटिंग किंवा पोटदुखी असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Eknath Shinde Fitness
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