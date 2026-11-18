Anushka Tapshalkar
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्यस्त दिनचर्येतून वेळ काढून फिटनेसकडे विशेष लक्ष देतात. त्यांच्या फिटनेस रुटीनमधून तुम्हीही प्रेरणा घेऊ शकता.
Eknath Shinde Fitness at 62
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एकनाथ शिंदे दररोज जवळपास १ तास व्यायाम करतात. त्यांच्या रुटीनमध्ये कार्डिओ, बॉडीवेट एक्सरसाइज, कोअर आणि लोअर बॅक वर्कचा समावेश आहे.
Daily 60 Minute Workout
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वर्कआउटसोबतच योगा आणि पिलाटेजलाही ते महत्त्व देतात. यामुळे शरीराची लवचिकता आणि हालचाल टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
Yoga and Pilates
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फिटनेससाठी ते घरचे आणि साधे जेवण पसंत करतात. विशेषतः महाराष्ट्रीयन पदार्थ त्यांच्या आहाराचा महत्त्वाचा भाग आहेत.
Preference to Homemade Food
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नाश्त्यामध्ये इडली, मेदू वडा, उपमा आणि कांदा पोहे असे पदार्थ ते खातात. कामानिमित्त बाहेर असतानाही घरचा डबा सोबत ठेवण्याला प्राधान्य देतात.
Breakfast
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दुपारच्या जेवणात ज्वारी किंवा बाजरीची भाकरी, चपाती, डाळ आणि स्थानिक हंगामी भाज्यांचा समावेश असतो. जंक फूड आणि अतिरिक्त साखरेपासून ते दूर राहतात.
Healthy and Balanced Diet
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फिटनेससाठी व्यायाम आणि आहारासोबत पुरेशी झोप घेणे आणि शरीर हायड्रेटेड ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. शरीराला योग्य विश्रांती मिळाल्यास शरीर आणि मन दोन्ही अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतात.
Sleep and Hydration
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sonia gandhi
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