कामाचा ताण वाढलाय? रोजच्या आयुष्यात करा 5 छोटे बदल!

Aarti Badade

कामाच्या धावपळीत स्वतःसाठीही वेळ काढा

दिवसभराच्या कामामुळे मानसिक आणि शारीरिक थकवा जाणवत असेल, तर छोटे ब्रेक घ्या आणि मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी या ५ सोप्या टिप्सचा अवलंब करा.

reduce work stress

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Sakal

दोन मिनिटे शांतपणे श्वास घ्या

कामाचा ताण वाढल्यास काही क्षण थांबून हळूहळू दीर्घ श्वास घ्या आणि सोडा, यामुळे मन शांत करण्यास मदत होऊ शकते.

reduce work stress

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Sakal

डोळ्यांना द्या स्क्रीनपासून विश्रांती

संगणक किंवा मोबाईलवर सतत काम करताना दर २० मिनिटांनी २० सेकंदांसाठी सुमारे २० फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पाहा, यामुळे डोळ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होते.

reduce work stress

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Sakal

पाणी प्या आणि स्ट्रेचिंग करा

कामाच्या मधल्या वेळेत पाणी प्या, खुर्चीतून उठा आणि मान, खांदे व हातांचे हलके स्ट्रेचिंग करा, यामुळे शरीराचा आखडलेपणा कमी होऊ शकतो.

reduce work stress

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Sakal

दिवसातील महत्त्वाची तीन कामे ठरवा

कामाचा ताण कमी करण्यासाठी दिवसाच्या सुरुवातीला सर्वाधिक महत्त्वाची तीन कामे निवडा आणि एकावेळी एक काम पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.

reduce work stress

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Sakal

कामाचे टेबल ठेवा स्वच्छ

टेबलावरील अनावश्यक वस्तू आणि कागदपत्रे बाजूला ठेवा, तसेच कामाची जागा नीटनेटकी ठेवल्याने काम करणे अधिक सोयीचे होऊ शकते.

reduce work stress

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Sakal

छोट्या ब्रेकमुळे मिळेल ताजेपणा

कामाच्या दरम्यान नियमित छोटे ब्रेक घेतल्याने थकवा कमी करण्यास आणि एकाग्रता टिकवण्यास मदत होऊ शकते, त्यामुळे कामासोबत स्वतःच्या आरोग्याचीही काळजी घ्या.

reduce work stress

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Sakal

जुन्या काळातील बोल्ड लुक कसा होता?

Bold Fashion Look old

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Sakal

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