कामाचा ताण वाढलाय? रोजच्या आयुष्यात करा 5 छोटे बदल!

Aarti Badade
दिवसभराच्या कामामुळे मानसिक आणि शारीरिक थकवा जाणवत असेल, तर छोटे ब्रेक घ्या आणि मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी या ५ सोप्या टिप्सचा अवलंब करा.
reduce work stress
Sakal
कामाचा ताण वाढल्यास काही क्षण थांबून हळूहळू दीर्घ श्वास घ्या आणि सोडा, यामुळे मन शांत करण्यास मदत होऊ शकते.
reduce work stress
Sakal
संगणक किंवा मोबाईलवर सतत काम करताना दर २० मिनिटांनी २० सेकंदांसाठी सुमारे २० फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पाहा, यामुळे डोळ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होते.
reduce work stress
Sakal
कामाच्या मधल्या वेळेत पाणी प्या, खुर्चीतून उठा आणि मान, खांदे व हातांचे हलके स्ट्रेचिंग करा, यामुळे शरीराचा आखडलेपणा कमी होऊ शकतो.
reduce work stress
Sakal
कामाचा ताण कमी करण्यासाठी दिवसाच्या सुरुवातीला सर्वाधिक महत्त्वाची तीन कामे निवडा आणि एकावेळी एक काम पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
reduce work stress
Sakal
टेबलावरील अनावश्यक वस्तू आणि कागदपत्रे बाजूला ठेवा, तसेच कामाची जागा नीटनेटकी ठेवल्याने काम करणे अधिक सोयीचे होऊ शकते.
reduce work stress
Sakal
कामाच्या दरम्यान नियमित छोटे ब्रेक घेतल्याने थकवा कमी करण्यास आणि एकाग्रता टिकवण्यास मदत होऊ शकते, त्यामुळे कामासोबत स्वतःच्या आरोग्याचीही काळजी घ्या.
reduce work stress
Sakal
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Sakal