निरोगी शरीरासाठी रोज करा 'या' ५ सोप्या योगिक क्रिया

Aarti Badade

रोगप्रतिकारशक्ती

नियमित योग आणि ध्यानाचा सराव शरीर-मन निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतो, त्यामुळे या ५ सोप्या क्रियांकडे लक्ष द्या.

immunity yoga

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सिंह क्रिया

सिंह क्रिया ही श्वसनावर आधारित योगिक प्रक्रिया असून तिचा सराव फुफ्फुसांची कार्यक्षमता आणि श्वसनाशी संबंधित जागरूकता वाढवण्यास मदत करू शकतो.

immunity yoga

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Sakal

योग नमस्कार

योग नमस्काराच्या सरावामुळे शरीरासोबत मज्जासंस्थेलाही सक्रिय ठेवण्यास आणि दिवसभर अधिक चैतन्य अनुभवण्यास मदत होऊ शकते.

immunity yoga

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Sakal

साष्टांगाचा सराव

साष्टांगामध्ये शरीराचे आठ भाग जमिनीला टेकवले जातात आणि योग्य पद्धतीने केल्यास श्वसनाच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित करता येते.

immunity yoga

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Sakal

ईशा क्रिया

ईशा क्रिया ही सुमारे १२ मिनिटांची ध्यानपद्धती असून मन शांत ठेवण्यासाठी आणि मानसिक संतुलन साधण्यासाठी तिचा सराव केला जातो.

immunity yoga

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Sakal

मिरॅकल ऑफ माईंड ध्यान

ही सुमारे ७ मिनिटांची ध्यानप्रक्रिया असून नियमित सरावातून मनाला शांतता, प्रसन्नता आणि सकारात्मकतेकडे नेण्याचा प्रयत्न केला जातो.

immunity yoga

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Sakal

योग्य आहार आणि झोपही महत्त्वाची

योगिक क्रिया आरोग्यदायी जीवनशैलीचा एक भाग ठरू शकतात, मात्र रोगप्रतिकारशक्तीसाठी संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि डॉक्टरांचा सल्ला यांनाही महत्त्व द्या.

immunity yoga

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Sakal

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Sakal

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