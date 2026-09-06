निरोगी शरीरासाठी रोज करा 'या' ५ सोप्या योगिक क्रिया

Aarti Badade
नियमित योग आणि ध्यानाचा सराव शरीर-मन निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतो, त्यामुळे या ५ सोप्या क्रियांकडे लक्ष द्या.
immunity yoga
sakal
सिंह क्रिया ही श्वसनावर आधारित योगिक प्रक्रिया असून तिचा सराव फुफ्फुसांची कार्यक्षमता आणि श्वसनाशी संबंधित जागरूकता वाढवण्यास मदत करू शकतो.
immunity yoga
Sakal
योग नमस्काराच्या सरावामुळे शरीरासोबत मज्जासंस्थेलाही सक्रिय ठेवण्यास आणि दिवसभर अधिक चैतन्य अनुभवण्यास मदत होऊ शकते.
immunity yoga
Sakal
साष्टांगामध्ये शरीराचे आठ भाग जमिनीला टेकवले जातात आणि योग्य पद्धतीने केल्यास श्वसनाच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित करता येते.
immunity yoga
Sakal
ईशा क्रिया ही सुमारे १२ मिनिटांची ध्यानपद्धती असून मन शांत ठेवण्यासाठी आणि मानसिक संतुलन साधण्यासाठी तिचा सराव केला जातो.
immunity yoga
Sakal
ही सुमारे ७ मिनिटांची ध्यानप्रक्रिया असून नियमित सरावातून मनाला शांतता, प्रसन्नता आणि सकारात्मकतेकडे नेण्याचा प्रयत्न केला जातो.
immunity yoga
Sakal
योगिक क्रिया आरोग्यदायी जीवनशैलीचा एक भाग ठरू शकतात, मात्र रोगप्रतिकारशक्तीसाठी संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि डॉक्टरांचा सल्ला यांनाही महत्त्व द्या.
immunity yoga
Sakal
lentil protein
Sakal