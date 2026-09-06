मसूर डाळीत किती प्रोटीन असते? जाणून घ्या १०० ग्रॅममध्ये मिळणारे प्रोटीन

Aarti Badade
मसूर डाळ ही रोजच्या आहारातून वनस्पतीजन्य प्रोटीन मिळवण्यासाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो.
lentil protein
Sakal
कच्च्या मसूर डाळीच्या १०० ग्रॅम प्रमाणातून साधारण २४ ते २५ ग्रॅम प्रोटीन मिळू शकते.
lentil protein
Sakal
डाळ शिजताना पाणी शोषून घेते आणि तिचे वजन वाढते, त्यामुळे १०० ग्रॅम शिजलेल्या डाळीत प्रोटीनचे प्रमाण तुलनेने कमी दिसते.
lentil protein
Sakal
प्रोटीनसोबत मसूर डाळीत आहारातील फायबरही असते, त्यामुळे ती संतुलित आहाराचा भाग बनू शकते.
lentil protein
Sakal
मसूर डाळीत आयर्न, फोलेट आणि इतर आवश्यक पोषक घटकही आढळतात.
lentil protein
Sakal
मांसाहार न करणाऱ्या व्यक्तींना आहारातून प्रोटीन मिळवण्यासाठी मसूर डाळ सहज उपलब्ध होणारा पर्याय ठरू शकते.
lentil protein
Sakal
मसूर डाळीसोबत धान्य, भाज्या आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा समावेश केल्यास आहारातील पोषणमूल्य वाढवण्यास मदत होते.
lentil protein
sakal
प्रोटीन, फायबर आणि विविध पोषक घटक मिळत असल्याने योग्य प्रमाणात मसूर डाळ संतुलित आहारात समाविष्ट करता येते.
lentil protein
Sakal
diabetes meal frequency
Sakal