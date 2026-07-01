केस गळतीने हैराण आहात ? मग 'या' ५ बिया रोज नक्की खा!

सकाळ डिजिटल टीम

केसांसाठी सुपरफूड बिया

केस गळणे, पातळ होणे किंवा तुटणे ही आज अनेकांची समस्या आहे. अशावेळी काही पौष्टिक बिया आहारात समाविष्ट केल्यास केसांची वाढ नैसर्गिकरित्या सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

Seeds For Hair Health 

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भोपळ्याच्या बिया (Pumpkin Seeds)

भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक, मॅग्नेशियम, लोह आणि प्रथिने भरपूर असतात. हे पोषक घटक केस मजबूत करतात, तुटणे कमी करतात आणि नवीन केसांच्या वाढीला मदत करतात.

pumpkin seeds 

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चिया बिया (Chia Seeds)

चिया बिया ओमेगा-३, प्रथिने आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा चांगला स्रोत आहेत. या बिया टाळूला पोषण देतात, ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात आणि केस दाट व निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

Chia Seeds 

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काळे तीळ (Black Sesame Seeds)

काळे तीळ हे फॅटी ॲसिड्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असतात. रोज काळे तीळ खाल्ल्यास केसांच्या मुळांना बळकटी मिळते आणि केस अकाली पांढरे होण्याचा धोका कमी होतो.

Black Sesame Seeds 

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सूर्यफूल बिया (Sunflower Seeds)

सूर्यफूल बियांमध्ये व्हिटॅमिन ई, प्रथिने आणि आवश्यक फॅटी ॲसिड्स असतात. हे घटक टाळूचे आरोग्य सुधारून केसांना चमक, मजबूती आणि नैसर्गिक वाढ मिळवून देतात.

Sunflower Seeds 

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जवस (Flaxseeds)

जवसमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड, अँटीऑक्सिडंट्स आणि लिग्नॅन्स मुबलक प्रमाणात असतात. हे घटक केसांच्या मुळांना पोषण देतात, टाळूचे आरोग्य सुधारतात आणि केसांची वाढ वेगवान करण्यास मदत करतात.

असा करा आहारात समावेश

या बिया सॅलड, स्मूदी, दही, ओट्स किंवा भाज्यांवर टाकून खाऊ शकता. दररोज ठराविक प्रमाणात खाल्ल्यास केसांना आतून पोषण मिळण्यास मदत होते.

Flaxseeds 

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Roasted-Jackfruit-Seeds

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