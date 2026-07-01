फणसाच्या बिया फक्त एकदा भाजून खा! 7 समस्यांपासून होईल सुटका

Aarti Badade
फणसाच्या बिया म्हणजेच 'आठळ्या' भाजून किंवा उकडून खाणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर असते.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
या बियांमध्ये भरपूर फायबर असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
फणसाच्या बिया रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवून मधुमेह असणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरतात.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
यातील लोहाच्या (Iron) प्रमाणामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढते आणि अशक्तपणा दूर होतो.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
या बियांमधील अँटिऑक्सिडंट्स चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी करून त्वचा तजेलदार बनवतात.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
फणसाच्या बिया नियमित खाल्ल्याने केसांची मुळे मजबूत होतात आणि केस गळणे थांबते.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
यातील फायबरमुळे पोट बराच वेळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
कमी रक्तदाब (Low BP) असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच या बियांचे सेवन करावे.
Roasted Jackfruit Seeds
Sakal
warm water benefits
Sakal