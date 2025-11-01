हार्ट ब्लॉकेज कमी करणारे 5 पौष्टिक पदार्थ

पुजा बोनकिले

हृदयरोग

हृदयरोग हा भारतातील सर्वात गंभीर आजार आहे. 

heart attack | sakal

जागतिक आरोग्य संघटन

जागतिक आरोग्यसंघटनेच्या मते भारतातील २७ टक्के मृत्यू हृदयरोगामुळे होतात.

heart attack | sakal

हृदयविकार

तुम्हाला हृदयविकारचा आजार दूर ठेवायचा असेल तर पुढील पदार्थांचा आहरात समावेश करावा.

heart care | Sakal

बीट

बीटमध्ये अनेक पौष्टिक घटक असतात. यामुळे हार्ट ब्लॉकेजची समस्या दूर होईल.

beetroot

| sakal

अक्रोड

अक्रोड खाल्याने अनेक आजार दूर राहतात. तसेच रक्तप्रवाह देखील सुरळित राहतो.

Walnuts

| Sakal

पालेभाज्या

पालेभाज्या खाल्याने रक्तप्रवाह सुरळित राहतो. तसेच हृदयविकार देखील राहते.

Green Vegetable

| Sakal

फॅटीफिश

फॅटीफिशमध्ये असलेले घटक हृदयविकार दूर ठेवण्यास मदत करतात.

Fatty FIsh | Sakal

डार्क कोको

डार्क कोको चॉकलेट खाल्याने हृदयासंबंधित समस्या दूर राहतात.

Dark chocolate

|

sakal 

दीर्घकाळ बसून राहण्याची सवय ठरते शरीरासाठी धोकादायक

health effects of sitting for long hours daily

|

Sakal

आणखी वाचा