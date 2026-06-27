पावसाळ्यात प्रत्येक घरात बनायलाच हवेत 'हे' 5 पारंपरिक काढे

Anushka Tapshalkar
पावसाळ्यात तब्येत चांगली ठेवण्यासाठी ५ पारंपरिक काढ्यांचा वापर करा. घरच्या घरी हर्बल पेये तयार करा आणि पावसाळ्यात शरीर उबदार ठेवा.
तुळशीची पाने आणि ताजे आले यांचा काढा पावसाळ्यात सर्वाधिक लोकप्रिय जातो. हा उबदार हर्बल ड्रिंक शरीराला आराम देतो आणि पचनासाठीही उपयुक्त ठरतो.
Tulsi Kadha
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हळद व ठेचलेली काळी मिरी यांचा हा पारंपरिक काढा पावसाळ्यात अनेक घरांमध्ये आवर्जून बनवला जातो. उबदार चव आणि घरगुती उपाय म्हणून याची ओळख आहे.
Turmeric Kadha
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दालचिनी, लवंग आणि थोडे आले घालून तयार होणारा हा सुगंधी काढा थंड वातावरणात शरीराला उबदार वाटण्यास मदत करतो.
Dalchini kadha
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आयुर्वेदात गुळवेल (गुडुची) आणि तुळशीला विशेष महत्त्व आहे. या दोन्हींचा काढा अनेकजण पावसाळ्यात आपल्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करतात.
Gulvel- Tulsi Kadha
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हलकी आणि ताजेतवानी चव आवडणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. जेवणानंतर हा काढा पिणे अनेकांना आवडते.
Lemongrass, Ginger and Mint Kadha
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हे पारंपरिक हर्बल काढे शरीराला उबदार वाटण्यासाठी आणि हंगामी आरोग्य दिनचर्येचा भाग म्हणून घेतले जातात. मात्र, ते कोणत्याही आजारावरील औषध किंवा वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय नाहीत. कोणतीही आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Monsoon
Monsoon Gardening Tips
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