लिव्हरमध्ये गाठ? शरीर देतंय 'हे' 5 धोक्याचे संकेत, लगेच ओळखा!

Aarti Badade
लिव्हर शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्याचे आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते.
Liver health tips
Sakal
पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात सतत वेदना किंवा जडपणा जाणवणे हे लिव्हरमध्ये गाठ असल्याचे मुख्य लक्षण असू शकते.
कोणताही व्यायाम किंवा डाएट न करता अचानक वजन कमी होऊ लागल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरू शकते.
भूक न लागणे किंवा थोडे खाल्ल्यावरही पोट भरल्यासारखे वाटणे हे लिव्हरच्या कार्यात अडथळा असल्याचे संकेत आहेत.
शरीरात बिलीरुबिनचे प्रमाण वाढल्यामुळे त्वचा आणि डोळे पिवळे दिसू लागतात, ज्याला काविळीची लक्षणे मानले जाते.
पोटाच्या वरच्या भागात कडक गाठ जाणवणे किंवा सूज येणे हे लिव्हरचा आकार वाढल्याचे गंभीर लक्षण असू शकते.
वरीलपैकी कोणतीही लक्षणे दीर्घकाळ जाणवत असतील तर त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन तपासणी करून घ्यावी.
Cancer prevention habits
Sakal