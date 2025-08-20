जास्त साखर खाण्याची 'ही' 5 लक्षणे तुम्हाला दिसताहेत का?

पुजा बोनकिले

थकवा आणि ऊर्जेची कमतरता

जास्त साखर खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते आणि नंतर कमी होते, ज्यामुळे थकवा आणि सुस्ती जाणवते.

वजनवाढ

साखरयुक्त पदार्थ आणि पेयांमधील जास्त कॅलरीमुळे शरीरात चरबी साठते, ज्यामुळे वजन झपाट्याने वाढते.

त्वचेच्या समस्या

जास्त साखरेमुळे मुरुम, तेलकट त्वचा आणि त्वचेची जळजळ यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

दातांच्या समस्या

साखरेचे अतिसेवन दातांना खराब करते, ज्यामुळे दात किडणे किंवा पोकळ्या निर्माण होऊ शकतात.

मूड स्विंग्स

साखरेच्या जास्त सेवनामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीतील चढ-उतारामुळे चिडचिड, तणाव किंवा मूड बदलणे सामान्य आहे.

वारंवार गोड पदार्थांची इच्छा

साखरेचे व्यसन निर्माण झाल्याने गोड पदार्थ खाण्याची तीव्र इच्छा निर्माण होते, जी थांबवणे कठीण जाते.

पचनाच्या समस्या

जास्त साखरेचे सेवन पचनसंस्थेवर ताण आणते, ज्यामुळे अपचन, फुगणे किंवा बद्धकोष्ठता होऊ शकते.

सांधेदुखी आणि जळजळ

साखरेमुळे शरीरात जळजळ (inflammation) वाढते, ज्यामुळे सांधेदुखी किंवा इतर जुनाट दुखण्याचा त्रास होऊ शकतो.

रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे

जास्त साखर खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते, ज्यामुळे सर्दी, खोकला किंवा इतर आजारांचा धोका वाढतो.

झोपेच्या समस्या

साखरेच्या अतिसेवनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी बिघडते, ज्यामुळे रात्री झोप न लागणे किंवा अस्वस्थ झोप यांसारख्या समस्या उद्भवतात.

