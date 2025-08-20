जास्त साखर खाण्याची 'ही' 5 लक्षणे तुम्हाला दिसताहेत का?

पुजा बोनकिले
जास्त साखर खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते आणि नंतर कमी होते, ज्यामुळे थकवा आणि सुस्ती जाणवते.
साखरयुक्त पदार्थ आणि पेयांमधील जास्त कॅलरीमुळे शरीरात चरबी साठते, ज्यामुळे वजन झपाट्याने वाढते.
जास्त साखरेमुळे मुरुम, तेलकट त्वचा आणि त्वचेची जळजळ यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
साखरेचे अतिसेवन दातांना खराब करते, ज्यामुळे दात किडणे किंवा पोकळ्या निर्माण होऊ शकतात.
साखरेच्या जास्त सेवनामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीतील चढ-उतारामुळे चिडचिड, तणाव किंवा मूड बदलणे सामान्य आहे.
साखरेचे व्यसन निर्माण झाल्याने गोड पदार्थ खाण्याची तीव्र इच्छा निर्माण होते, जी थांबवणे कठीण जाते.
जास्त साखरेचे सेवन पचनसंस्थेवर ताण आणते, ज्यामुळे अपचन, फुगणे किंवा बद्धकोष्ठता होऊ शकते.
साखरेमुळे शरीरात जळजळ (inflammation) वाढते, ज्यामुळे सांधेदुखी किंवा इतर जुनाट दुखण्याचा त्रास होऊ शकतो.
जास्त साखर खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते, ज्यामुळे सर्दी, खोकला किंवा इतर आजारांचा धोका वाढतो.
साखरेच्या अतिसेवनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी बिघडते, ज्यामुळे रात्री झोप न लागणे किंवा अस्वस्थ झोप यांसारख्या समस्या उद्भवतात.