किचनमधील ‘हे 5 पांढरे पदार्थ’ ठरतायत आरोग्याचे शत्रू! आजच काढून टाका

Anushka Tapshalkar
रिफाइन्ड साखर शरीरात इन्फ्लेमेशन वाढवते
पर्याय: गूळ, मध, खजूर, नारळ साखर
फायबर नसलेला मैदा शरीरात साखरेसारखा वागतो
पर्याय: ज्वारी, गहू, ओट्स, बेसन, बदाम पीठ
Whole Puprose Flour
मिनरल्स काढलेले मीठ आरोग्यासाठी योग्य नाही
पर्याय: सैंधव मीठ, हिमालयन पिंक सॉल्ट, समुद्री मीठ
आयोडिनसाठी साधं मीठ पूर्ण बंद करू नका
केमिकल प्रोसेसिंगमुळे शरीरात सूज वाढते
पर्याय: कोल्ड-प्रेस्ड तेल, तूप, ऑलिव्ह ऑइल
Refined OIl
हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स, कमी पोषणमूल्य
पर्याय: ब्राऊन राईस, लाल/काळा तांदूळ, मिलेट्स
किचनमध्ये छोटे बदल = मोठा आरोग्य फायदा
Kokum Health Benefits