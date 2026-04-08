उन्हाळ्यात थंडावा हवाय? मग 'कोकम' ठरेल तुमचा सुपरहीरो! जाणून घ्या जबरदस्त फायदे

Anushka Tapshalkar
कोकम (Garcinia indica) हे भारतातील पश्चिम घाटांतील उष्णकटिबंधीय फळ आहे. लहान, गोल आणि गडद जांभळट रंगाच्या या फळाची चवट-गोड स्वाद असून ते आमटी, पेय आणि चटण्या बनवण्यासाठी वापरलं जाते.
Kokum Health Benefits
कोकममध्ये गार्सिनॉल नावाचे अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे शरीरातील फ्री रॅडिकल्स कमी करून सूज आणि आजार टाळण्यात मदत करतात.
हायड्रॉक्सीसिट्रिक ऍसिड (HCA) पचन सुधारण्यात मदत करते. अपचन, पोट फुगणे, आणि आम्लपित्तासाठी कोकम पारंपरिक उपाय म्हणून वापरले जाते.
Improves Digestion
HCA घटक भूक कमी करतो आणि चरबी जाळण्यास मदत करतो. नियमित कोकम ज्यूस किंवा पाण्यात मिसळून प्यायल्यास वजन नियंत्रित राहते.
Maintain Weight
कोकमचे अँटिऑक्सिडंट्स आणि सूज कमी करणारी गुणधर्म हृदयाचे आरोग्य टिकवण्यास मदत करतात, कोलेस्ट्रॉल कमी करतात आणि रक्तदाब नियंत्रित करतात.
Heart Health
उन्हाळ्यात कोकम ज्यूस नैसर्गिक थंड करणारा पेय आहे. हे शरीर हायड्रेट ठेवते, इलेक्ट्रोलाइट्स परत आणते आणि उष्णतेच्या समस्यांपासून संरक्षण करते.
Natural Coolant
कोकम बटरमध्ये फॅटी ऍसिड्स मुबलक प्रमाणात असतात. हे त्वचा ओलसर ठेवते, कोरडी त्वचा सुधारते आणि त्वचेचा नैसर्गिक तेज वाढवते.
Helpful for Skin
कोकममध्ये जीवाणू-विरोधी आणि सूज कमी करणारे जैविक घटक असतात, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात आणि संसर्ग टाळतात.heat
Anti-Bacterial
पारंपरिक औषधांमध्ये कोकमचा वापर त्वचेच्या संसर्ग, जखमा आणि अल्सरवर केला जातो, कारण हे सूक्ष्मजीवांच्या वाढीवर आळा घालते.
Wound Healing
पचन सुधारणे, हृदयाचे रक्षण, त्वचा स्वास्थ्य आणि थंडावा – सर्व गुणधर्म एकत्रितपणे शरीराची संपूर्ण आरोग्य राखतात.
