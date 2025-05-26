पावसाळ्यात संधिवातच्या वेदनांपासून मुक्तता हवीय? मग रोज 'ही' ५ योगासने नक्की करा

Anushka Tapshalkar

पावसाळ्यात संधिवात वाढतो का?

पावसाळ्यातील दमट हवामान, थंडी आणि हवामानातील चढ-उतार यामुळे सांधेदुखी, जडपणा वाढतो. संधिवात असलेल्या रुग्णांमध्ये वेदना आणि हालचालींची अडचण अधिक जाणवते. या वेळी योगासने फायदेशीर ठरू शकतात.

Monsoon | Sakal

बालासन

बालासन म्हणजे आरामदायक स्थिती. ही मुद्रा मांड्या, नितंब आणि घोट्यांना सौम्य ताण देते. तणाव कमी करते आणि संधिवातामुळे होणारी अस्वस्थता कमी करण्यात मदत करते.

Child's Pose | sakal

मार्जरी-बितिलासन

पाठीच्या कण्याला लवचिकता देणारी ही मुद्रा पाठदुखी आणि मानेतील तणाव कमी करते. संधिवातामुळे होणारी जडपणा आणि वेदना यावर ही हालचाल उपयुक्त ठरते.

Cat-Cow Pose | sakal

अधोमुख श्वानासन

संपूर्ण शरीराला ताण देणारी मुद्रा. हॅमस्ट्रिंग्स, पाठीचा कणा, वासरे यांना लवचिकता मिळते. रक्ताभिसरण सुधारते आणि सूज कमी होते.

Downward-Facing Dog | sakal

वीरभद्रासन २

हा आसन पायांचे स्नायू बळकट करतं, नितंब आणि कंबर लवचिक करतो. संधिवातामुळे हालचाल मर्यादित होत असेल, तर हा आसन उपयोगी आहे.

Warrior 2 Pose | sakal

सेतूबंधासन

पाठीचा कणा, नितंब आणि पाय यांचे बळकटीकरण करणारी मुद्रा. पोस्चर सुधारण्यास मदत होते, ज्यामुळे संधिवातातील वेदना कमी होतात.

Bridge Pose | sakal

शवासन

पूर्ण विश्रांती देणारी ही मुद्रा मानसिक आणि शारीरिक तणाव कमी करते. संधिवाताच्या वेदनांपासून थोडा वेळ आराम मिळवण्यासाठी शवासन आवश्यक आहे.

Corpse Pose | sakal

नियमित योगाचा फायदा

AIIMS दिल्लीच्या संशोधनानुसार, नियमित योगाभ्यास केल्याने संधिवात रुग्णांची लवचिकता वाढते, वेदना कमी होतात आणि एकूण आरोग्य सुधारते.

Benefits Of Doing Yoga Everyday | sakal

आजपासूनच सुरुवात करा!

ही सर्व योगासने घरी सहज करता येतात. अनुभवी योगशिक्षकाकडून मार्गदर्शन घेऊन दररोज काही वेळ द्या. पावसाळ्यातील वेदना दूर करण्यासाठी मदतीचा ठरू शकतो.

Start Yoga Today | sakal

हायपरटेंशनला करा बाय-बाय! रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 6 सोपे आणि प्रभावी उपाय

Tips to Control High Blood Pressure | sakal
आणखी वाचा