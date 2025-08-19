हायपरटेंशनला करा बाय-बाय! रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 6 सोपे आणि प्रभावी उपाय

रक्तदाब

रक्तदाब ही स्त्रियांमध्ये विशेषतः मेनोपॉजनंतर, गर्भावस्था किंवा तणावात जास्त दिसते. वाढलेला रक्तदाब हृदयरोग व स्ट्रोकचा धोका वाढवतो, त्यामुळे तो नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे.

High Blood Pressure | sakal

आहारातील बदल

जास्त मीठ टाळा, पोटॅशियमयुक्त फळे-भाज्या खा आणि प्रक्रिया केलेले अन्न कमी करा. हिरव्या भाज्या व फळांमधील पोषक तत्त्वे रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात.

Dietary Changes | sakal

नियमित व्यायाम

दररोज किमान ३० मिनिटे मध्यम व्यायाम (जसे की चालणे, जॉगिंग, योगा, स्वीमिंग) करा. तसेच शवासन, अनुलोम-विलोम, पद्मासन अशी योगासने आणि प्राणायाम यामुळे ताण कमी होतो आणि रक्तदाब स्थिर राहतो.

Regular Exercise | sakal

वजन नियंत्रण

जास्त वजन हे उच्च रक्तदाबाचे एक प्रमुख कारण आहे. बॉडी मास इंडेक्स (BMI) २५ पेक्षा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

Maintaining Weight | sakal

तणाव व्यवस्थापन

स्त्रियांमध्ये तणावामुळे रक्तदाब वाढण्याची शक्यता जास्त असते. मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाईज, संगीत ऐकणे किंवा छंदांमध्ये गुंतून राहणे यामुळे तणाव कमी होतो.

Stress Management | sakal

पुरेशी झोप

दररोज ७-८ तास झोप घ्या. झोपेच्या अभावामुळे कोर्टिसॉल हार्मोन वाढते, ज्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो.

Adequate Sleep | sakal

नियमित तपासणी

चाळीशीनंतर दर सहा महिन्यांनी रक्तदाब तपासा. आनुवंशिकतेनुसार किंवा इतर आजार असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Routine Checkup | sakal

घरगुती उपाय

लसूण, आले, मेथीदाणे, कढीपत्ता यांचा नियमित सेवन केल्यास रक्तदाब नियंत्रणात मदत होते.

Home Remedies | sakal

Intermittent Fasting Types | sakal
