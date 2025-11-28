राजा-महाराजांची डाळ! 5000 वर्षांपूर्वीची अनोखी रेसिपी

Aarti Badade
डाळ हा भारतीय आहारातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि पोषणमूल्यांनी (Nutritional Value) युक्त असा पदार्थ आहे, जो देशभर बनवला जातो.
प्राचीन भारतात (Ancient India) डाळ बनवण्याची पद्धत आजच्यापेक्षा खूप वेगळी होती; ही रेसिपी एका संस्कृत पुस्तकातून (Sanskrit Text) घेण्यात आली आहे.
या रेसिपीनुसार, अख्खे मूग (Whole Moong) एक प्रहर (सुमारे ३ तास) आंबट ताकात (Sour Buttermilk) भिजवून ठेवावे लागतात.
भिजवलेले मूग तुपात (Ghee) परतून घ्यावे आणि थंड झाल्यावर ते जाडसर (Coarsely Ground) वाटून घ्यावेत.
भांड्यात पुन्हा तूप घेऊन जिऱ्याची फोडणी द्या; त्यात वाटलेली डाळ, पाणी, हळद, काळी मिरी, हिंग आणि मीठ टाका.
डाळीत ताक (Buttermilk) टाकल्यावर उकळी येईपर्यंत ढवळत राहा आणि नंतर त्यात पर्पटक नावाचं गवत टाकून झाकण ठेवून शिजवा.
या डाळीबद्दल @tarunguptaphotography या चॅनल वर सांगण्यात आले आहे. एका संस्कृत पुस्तकात ही रेसिपी लिहून ठेवली आहे.
