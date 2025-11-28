राजा-महाराजांची डाळ! 5000 वर्षांपूर्वीची अनोखी रेसिपी

भारतीय आहारातील डाळ

डाळ हा भारतीय आहारातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि पोषणमूल्यांनी (Nutritional Value) युक्त असा पदार्थ आहे, जो देशभर बनवला जातो.

५००० वर्षांपूर्वीची रेसिपी

प्राचीन भारतात (Ancient India) डाळ बनवण्याची पद्धत आजच्यापेक्षा खूप वेगळी होती; ही रेसिपी एका संस्कृत पुस्तकातून (Sanskrit Text) घेण्यात आली आहे.

मूग ताकात भिजवा

या रेसिपीनुसार, अख्खे मूग (Whole Moong) एक प्रहर (सुमारे ३ तास) आंबट ताकात (Sour Buttermilk) भिजवून ठेवावे लागतात.

परतवून जाडसर वाटा

भिजवलेले मूग तुपात (Ghee) परतून घ्यावे आणि थंड झाल्यावर ते जाडसर (Coarsely Ground) वाटून घ्यावेत.

फोडणी आणि मसाले

भांड्यात पुन्हा तूप घेऊन जिऱ्याची फोडणी द्या; त्यात वाटलेली डाळ, पाणी, हळद, काळी मिरी, हिंग आणि मीठ टाका.

ताक आणि पर्पटक गवत

डाळीत ताक (Buttermilk) टाकल्यावर उकळी येईपर्यंत ढवळत राहा आणि नंतर त्यात पर्पटक नावाचं गवत टाकून झाकण ठेवून शिजवा.

संदर्भ

या डाळीबद्दल @tarunguptaphotography या चॅनल वर सांगण्यात आले आहे. एका संस्कृत पुस्तकात ही रेसिपी लिहून ठेवली आहे.

