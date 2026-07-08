शेंगदाणा तेल खाल्ल्याने शरीरात होतात 6 बदल!

Aarti Badade
यातील अनसॅच्युरेटेड फॅट्स शरीरातील 'बॅड' कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयविकाराचा धोका टाळतात.
peanut oil benefits
Sakal
हे तेल इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारून रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
peanut oil benefits
Sakal
शेंगदाणा तेलातील 'व्हिटॅमिन ई' त्वचेला खोलवर पोषण देते आणि कोरडेपणा तसेच खाज कमी करते.
peanut oil benefits
Sakal
हे तेल केसांना लावल्यास केस गळणे कमी होते आणि टाळूवरील कोंड्याची समस्या दूर होते.
peanut oil benefits
Sakal
यातील अँटिऑक्सिडंट्स पेशींचे नुकसान टाळतात आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.
peanut oil benefits
Sakal
शेंगदाणा तेलाने मालिश केल्यास सांधेदुखी आणि शरीरावरील सूज कमी होण्यास मदत होते.
peanut oil benefits
Sakal
शरीराला अनेक फायदे देणारे हे तेल दैनंदिन जीवनात तळण्यासाठी उत्तम मानले जाते.
peanut oil benefits
Sakal
health benefits of dark chocolate
Sakal