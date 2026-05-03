भारतीय इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या 6 लढाया; ज्यांनी जगाचा नकाशा बदलला!

Aarti Badade

कलिंगचे युद्ध (इ.स.पू. २६०)

या युद्धातील भीषण रक्तपातानंतर सम्राट अशोकाचे हृदयपरिवर्तन झाले आणि त्यांनी बौद्ध धर्माचा जगभर प्रसार केला.

हायडास्पेसचे युद्ध (इ.स.पू. ३२६)

झेलम नदीकाठी अलेक्झांडर आणि राजा पोरस यांच्यात झालेल्या या युद्धामुळे भारताचा परिचय ग्रीक संस्कृतीशी झाला.

तराइनचे दुसरे युद्ध (११९२)

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पराभवानंतर भारतात राजपूत सत्तेचा ऱ्हास झाला आणि तुर्की साम्राज्याचा पाया रचला गेला.

पानिपतचे पहिले युद्ध (१५२६)

बाबरने इब्राहिम लोदीचा पराभव करून दिल्लीच्या तख्तावर मुघल साम्राज्याची अधिकृतपणे स्थापना केली.

तालिकोटचे युद्ध (१५६५)

या निर्णायक युद्धात विजयनगर साम्राज्याचे वैभव संपुष्टात आले आणि दक्षिण भारताची राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली.

इटाखुलीचे युद्ध (१६८२)

अहोम राजवटीने मुघलांचा पराभव करून ईशान्य भारतावरील त्यांचे वर्चस्व संपवले आणि आपले स्वातंत्र्य सुरक्षित केले.

इतिहासाची रोचक वळणे

या सहा लढायांनी केवळ सत्तांतरे घडवली नाहीत, तर भारतीय उपखंडाची सांस्कृतिक आणि राजकीय दिशा कायमची बदलली.

