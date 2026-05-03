मोगलांना कळून चुकलं होत 'हा' गड जिंकणं अशक्य!

Aarti Badade

स्वराज्यावर मोगलांचे भीषण संकट

मिर्झाराजे जयसिंगाने दाऊदखानाच्या नेतृत्वाखाली ७ हजार सैनिकांची फौज स्वराज्याचा मुलूख बेचिराख करण्यासाठी पाठवली.

Rajgad Fort

|

Sakal

रोहिडा ते राजगड परिसराची राखरांगोळी

२७ एप्रिल रोजी मोगल सैन्य रोहिड्या जवळ पोहोचले आणि त्यांनी मार्गावरील सुमारे ५० खेडी जाळून टाकली.

Rajgad Fort

|

Sakal

मराठ्यांचा गनिमी काव्याने जोरदार प्रतिकार

मराठ्यांच्या जबरदस्त हल्ल्यांमुळे मोगल सैन्य हैराण झाले आणि दाऊदखानाला अधिक कुमक मागवावी लागली.

Rajgad Fort

|

Sakal

राजगडाच्या पायथ्याशी मोगल सैन्याचा वेढा

३० एप्रिल रोजी दाऊदखान राजगडाच्या पायथ्याशी पोहोचला, तेव्हा महाराज स्वतः राजगडावर उपस्थित होते.

Rajgad Fort

|

Sakal

पद्मावती आणि संजीवनी माचीचा तोफखाना

राजगडावरील माच्यांवरून तोफा, बाण आणि बंदुकीच्या माऱ्याचा असा वर्षाव झाला की मोगल सैन्य जागच्या जागी खिळले.

Rajgad Fort

|

Sakal

अभेद्य राजगडासमोर मोगलांची हार

मराठ्यांचा प्रतिकार इतका तिखट होता की मोगल सैन्याला पुढे सरकणे अशक्य झाले आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली.

Rajgad Fort

|

Sakal

रणनीती आणि स्वराज्याचा आत्मविश्वास

राजगड म्हणजे केवळ किल्ला नाही, तर तो महाराजांची दूरदृष्टी आणि स्वराज्याच्या अभेद्य आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे.

Rajgad Fort

|

Sakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचलेला दुर्मिळ अभंग! श्रीशैलम भेटीचा 'तो' रंजक प्रसंग

Abhang composed by Chhatrapati Shivaji Maharaj

|

Sakal

येथे क्लिक करा