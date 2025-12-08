पार्लरचा वाढीव खर्च वाचवणारे 6 'Beauty Hacks'

Puja Bonkile
अनेक लोक चेहरा चमकदार दिसावा यासाठी विविध प्रोडक्ट वापरतात. पण खुप खर्च येतो.
तुम्ही कमी खर्चात देखील चेहरा चमकदार ठेऊ शकता.
रात्री पांढरी टूथपेस्ट लावून झोपा, सकाळपर्यंत कोरडा होईल.
सायमध्ये चिमुटभर हळद मिसळून लावा. ओठ नैसर्गिक गुलाबी होतील.
कच्चा बटाट्याचा रस किंवा काकडीचा तुकडा ठेवा, डार्क सर्कल्स कमी होतील.
लिंबूवर साखर लावून हलके घासा. सर्वमृत त्वचा निघून जाईल.
कांद्याचा रस मुळांवर लावा. केस गळणे कमी होईल.
केळ्याच्या सालीचा आतील भाग दातंवर घासा . दास मोत्यासारखे दिसतील.
