6 मोबाईल हॅक्स जे तुमचं जीवन करतील सोपं

फोन हा आजकाल सर्वांची गरज बनली आहे.

तुमचे आयुष्य होईल सोपे फक्ट फॉोलो करा या फोन हॅक्स

फोन पाण्यात पडला

लगेच स्विच ऑफ करा आणि २४ तास कच्च्या तांदळात ठेवा. ओलावा निघून जाईल.

चार्जिंग स्लो आहे?

चार्ज करताना एअरप्लेन मोड ऑन करा.

स्पीकरची आवाज कमी

स्पीकरच्या ग्रिलवर हलका टेप, च्युइंगगम लावा आणि हलके ओढा धूळ बाहेर येईल.

फोनच कव्हर पिवळं पडल

कव्हरला बेकिंग सोडा, व्हिनेगर मिसळलेल्या पाण्यात १० मिनिटे भिजवा. नवीनसारखा दिसेल.

इअरफोनची वायर नेहमी गुंतते

वायरला जुन्या पेनच्या स्प्रिंगमध्ये किंवा क्लिपमध्ये सेट करा. कधीच गुंतणार नाही

स्क्रीनवर हलके स्क्रॅच

थोडं पांढरं टूथपेस्ट लावून कापसाने हळूवार गासा. स्क्रॅ कमी दिसतील

