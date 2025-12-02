इनडोअर प्रदूषणावर उपाय! घरात ठेवा 'ही' 6 हवा शुद्ध करणारी रोपं

Anushka Tapshalkar

पीस लिली

आर्द्रता आवडणारं हे रोप अमोनिया, बुरशी आणि घरातील दमट वास कमी करण्यात मदत करतं.

Peace Lily

मनी प्लांट

शहरी प्रदूषणासाठी सुपर! बेंझिन, CO आणि इतर केमिकल्स शोषून हवा स्वच्छ ठेवतं.

Money Plant

स्नेक प्लांट

रात्रीही ऑक्सिजन देणारं हे रोप बेंझिन, झायलिनसारखे विषारी कण सहज फिल्टर करतं.

Snake Plant

अरेका पाम

नैसर्गिक ह्युमिडिफायर! खोलीत ओलावा वाढवून सामान्य घरगुती टॉक्सिन्स दूर ठेवतं.

Areca Palm

ZZ प्लांट

कमी प्रकाशातही तग धरणारं हे रोप दुर्लक्षित कोपरे उजळवतं आणि शांतपणे हवा शुद्ध करतं.

ZZ Plant

रबर प्लांट

मोठ्या पानांमुळे धूळ आणि टॉक्सिन्स जास्त शोषतं; घरातील हवेला नैसर्गिक फिल्टर.

Rubber Plant

रोपांची काळजी कशी घ्याल?

पानांवरची धूळ वारंवार पुसा—स्वच्छ पानं अधिक प्रकाश शोषतात आणि हवा शुद्धीकरण अधिक परिणामकारक होतं.

Indoor Plant Care

