केस दाट, मजबूत आणि चमकदार हवे आहेत? वापरा 'ही' 6 प्रभावी हेअर ऑइल्स

Aarti Badade
केस गळणे, कोरडेपणा आणि फ्रिझीनेसचा त्रास होतोय? नियमित लावा ही ६ तेले, मिळतील सॉफ्ट-सिल्की केस!
hair oil
Sakal
खोबरेल तेल केसांच्या आतील थरापर्यंत पोहोचून खोलवर पोषण देते, ज्यामुळे केस तुटणे आणि फ्रिझीपणा कमी होतो.
hair oil
Sakal
व्हिटॅमिन ई आणि फॅटी अॅसिड्सने समृद्ध असलेले आर्गन तेल खराब झालेले केस दुरुस्त करून त्यांना मऊ व चमकदार बनवते.
hair oil
Sakal
एरंडेल तेल टाळूला आर्द्रता देते आणि रक्ताभिसरण सुधारून केसांची मुळे मजबूत करण्यास मदत करते.
hair oil
Sakal
टाळूच्या नैसर्गिक तेलासारखे काम करणारे जोजोबा तेल केसांमधील कोरडेपणा कमी करून फ्रिझीपणा आटोक्यात ठेवते.
hair oil
Sakal
व्हिटॅमिन ईने समृद्ध असलेले बदामाचे तेल हलके असते; ते केसांची लवचिकता वाढवून त्यांना नैसर्गिक चमक देते.
hair oil
Sakal
केसांच्या वाढीसाठी रोझमेरी तेल अत्यंत गुणकारी आहे, मात्र ते नेहमी खोबरेल किंवा बदामाच्या तेलात मिसळूनच वापरावे.
hair oil
Sakal
उत्तम परिणामांसाठी आठवड्यातून २ ते ३ वेळा हलक्या हाताने टाळूची तेलाने मालिश करा, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारेल.
hair oil
Sakal
fatty liver symptoms
Sakal