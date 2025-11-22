'हे' 6 प्रोटीनयुक्त सुपरफूड्स केसांच्या वाढीसाठी आहेत बेस्ट

Anushka Tapshalkar
अंड्यात भरपूर दर्जेदार प्रोटीन व बायोटीन असतं. हे दोन्ही मिळून केराटिनची निर्मिती वाढवतात आणि केस मजबूत व चमकदार होतात.
Eggs
लीन चिकनमध्ये भरपूर प्रोटीन असतं जे केसांच्या फॉलिकल्सची दुरुस्ती करते. त्यातील L-lysine आयर्न आणि झिंक शोषायला मदत करते.
बदाम, अक्रोड, चिया सीड्समध्ये प्रोटीन, व्हिटॅमिन E आणि हेल्दी फॅट्स असतात. हे स्कल्पला पोषण देऊन केसांची वाढ वेगाने होण्यास मदत करतात.
Dryfruits
मसूर डाळीत प्रोटीन, आयर्न आणि फोलेट भरपूर प्रमाणात असतं. हे पोषक तत्वं केसांना ऑक्सिजनपुरवठा सुधारून वाढीस मदत करतात.
Masoor Dal
दूध, दही आणि चीजमध्ये प्रोटीन व कॅल्शियम असतं. हे केसांची स्ट्रेंथ वाढवून तुटणे कमी करतात.
सॅल्मन, मॅकेरल, सार्डिन यासारख्या फॅटी फिशमध्ये ओमेगा-3 आणि प्रोटीन असते, जे स्कल्पचे आरोग्य सुधारते आणि केसांची वाढ वाढवते.
Fish
टॉपिकल प्रोडक्ट्स महत्त्वाचे असले तरी खऱ्या अर्थाने केस आतून मजबूत व्हायचे असतील तर रोजच्या आहारात प्रोटीनयुक्त पदार्थ जरूर जोडा.
