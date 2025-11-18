रात्री केस मोकळे ठेवून झोपलं तर काय होतं?

रात्री केस मोकळे ठेवण्याची सवय

अनेक स्त्रियांना रात्री केस मोकळे ठेवून झोपण्यातती सवय असते. पण त्याचा केसांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. हे केस तुटणे, गुंतणे आणि स्काल्पला त्रास देऊ शकते.

केस तुटण्याची समस्या वाढते

मोकळे केस उशीवर घासतात, त्यामुळे घर्षण होते आणि केस तुटतात.

सकाळी केस खूप गुंततात

रात्री मोकळे केस हलत राहतात आणि सकाळी मोठे गाठी तयार होतात.

केस गळती वाढू शकते

गुंता सोडवताना केस ओढले जातात, त्यामुळे केसगळती अधिक होते.

स्काल्पच्या समस्या वाढतात

तेलकट स्काल्प किंवा कोंडा असल्यास मोकळे केस घाम-तेल अडकवतात आणि खाज/इन्फेक्शनचा धोका वाढतो.

उपाय

झोपण्याआधी सैल वेणी किंवा सैल बन केल्यास केस तुटणे कमी होते.

केसांना हलकी मॉइश्चराइजिंग करा

थोडं सिरम, लीव्ह-इन कंडिशनर किंवा अ‍ॅलोवेरा लावल्यास केस मऊ राहतात.

सिल्क/सॅटिन उशीचा खापर वापरा

मोकळे केस ठेवायचे असतील तर घर्षण कमी करण्यासाठी सिल्क किंवा सॅटिन उशी उत्तम.

