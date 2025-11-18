रात्री केस मोकळे ठेवून झोपलं तर काय होतं?

Anushka Tapshalkar
अनेक स्त्रियांना रात्री केस मोकळे ठेवून झोपण्यातती सवय असते. पण त्याचा केसांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. हे केस तुटणे, गुंतणे आणि स्काल्पला त्रास देऊ शकते.
Habit of Sleeping With Hair Open
मोकळे केस उशीवर घासतात, त्यामुळे घर्षण होते आणि केस तुटतात.
Hair Breakage
रात्री मोकळे केस हलत राहतात आणि सकाळी मोठे गाठी तयार होतात.
Tangled Hair
गुंता सोडवताना केस ओढले जातात, त्यामुळे केसगळती अधिक होते.
Hair Fall
तेलकट स्काल्प किंवा कोंडा असल्यास मोकळे केस घाम-तेल अडकवतात आणि खाज/इन्फेक्शनचा धोका वाढतो.
Scalp Problems
झोपण्याआधी सैल वेणी किंवा सैल बन केल्यास केस तुटणे कमी होते.
Loose Braid
थोडं सिरम, लीव्ह-इन कंडिशनर किंवा अॅलोवेरा लावल्यास केस मऊ राहतात.
Hair Moisturizing
मोकळे केस ठेवायचे असतील तर घर्षण कमी करण्यासाठी सिल्क किंवा सॅटिन उशी उत्तम.
Sleep on Slik Pillow
