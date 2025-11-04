रोज करा फक्त 'हे' 6 व्यायाम; बेली फॅट होईल झटक्यात कमी

बेली फॅट बर्निंग

वजन वाढायला लागलं की प्रामुख्याने ते पोटाच्या भागात वाढते आणि कमी करण्यासाठी सर्वात कठीण असते. मजबूत कोर आणि फिट शरीरासाठी दररोज काही मिनिटे हे व्यायाम करा.

Belly Fat Burning a Need

हाय-इंटेन्सिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT)

थोड्या वेळात जोरदार कार्डिओ करून कॅलरीज जलद बर्न करा आणि मेटाबॉलिझम वाढवा.

HIIT Exercises

प्लँकचे विविध प्रकार

प्लँक कोर मजबूत करतात, स्थैर्य वाढवतात आणि पोटाभोवतीची चरबी कमी करतात.

Plank Workouts

बायसिकल क्रंचेस

हा व्यायाम ओब्लिक आणि लोअर ॲब्स सक्रिय करून कंबर सडपातळ बनवतो.

Bicycle Crunches

माउंटन क्लायंबर्स

हा फुल बॉडी मूव्ह हृदयगती वाढवतो आणि पोटाची चरबी पटकन कमी करतो.

Mountain Climbers

रशियन ट्विस्ट्स

हा व्यायाम ओब्लिक मजबूत करतो, कोर रोटेशन सुधारतो आणि मिडसेक्शन टोन करतो.

Russian Twist

कार्डिओ + स्ट्रेंथ कॉम्बो

कार्डिओ आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचं संयोजन दीर्घकाळासाठी फॅट बर्न आणि फिटनेससाठी सर्वोत्तम आहे.

Cardio

