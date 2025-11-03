हिरड्यांपासून पोटापर्यंत अन् महिलांसाठी खास! धने आहेत सूजेसाठी रामबाण उपाय

Anushka Tapshalkar

सूजनाशक धने

धने हे नैसर्गिक दाहनाशक आहे. शरीरातील दाह कमी करण्यासाठी धण्याचा काढा किंवा पूड फायदेशीर ठरते.

Coriander Seeds

sakal

मूत्रपिंड कार्य सुधारते

धने शरीरातील अतिरिक्त पाणी बाहेर टाकण्यास मदत करतात. त्यामुळे चेहरा, पाय, पोटावरील सूज कमी होते.

Improves Kidney Health

sakal

महिलांमधील सूज कमी करते

पाळीच्या काळात किंवा हार्मोनल बदलांमुळे होणारी सूज कमी करण्यासाठी धने पूड प्रभावी ठरते.

Period Inflammation in Women

sakal

हिरड्यांची सूज कमी करते

धने उकळून केलेल्या पाण्याने गुळण्या केल्यास हिरड्यांची सूज आणि तोंडातील व्रण कमी होतात.

Inflammation in Gums

sakal

धन्याचे तेल उपयोगी

धने व कात तेलात गरम करून तयार केलेले तेल हिरड्या आणि चेहऱ्यावरील सूज कमी करण्यास मदत करते.

Coriander Seed Oil

sakal

पोटातील सूज कमी करते

अति मसालेदार किंवा तिखट खाल्ल्यामुळे आलेली पोटातील सूज कमी करण्यासाठी धण्याचा गार काढा पिणे फायदेशीर आहे.

Stomach inflammation

sakal

पौष्टिक घटकांनी समृद्ध

धण्यात व्हिटॅमिन A, B, C, पोटॅशिअम, कॅल्शिअम, लोह, तंतुमय पदार्थ असतात, जे शरीराच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत.

vitamins

sakal

