केसांचा रंग टिकवण्यासाठी रोज खा 'हे' 6 पदार्थ!

Aarti Badade
ताणतणाव, बदलती जीवनशैली आणि आहारातील पोषक घटकांची कमतरता यामुळे कमी वयात केस पांढरे होण्याची समस्या दिसू शकते.
food to maintain hair color
Sakal
केसांचा नैसर्गिक रंग ‘मेलॅनिन’ या रंगद्रव्यामुळे ठरतो; शरीरातील काही पोषक घटकांची कमतरता असल्यास केसांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
food to maintain hair color
Sakal
आवळ्यात व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, तर कढीपत्त्यात विविध पोषक घटक आढळतात; त्यामुळे हे पदार्थ संतुलित आहाराचा भाग करता येतात.
food to maintain hair color
Sakal
काळ्या तिळांमध्ये लोह, तांबे आणि इतर खनिजे असतात; त्यामुळे योग्य प्रमाणात त्यांचा आहारात समावेश करता येतो.
food to maintain hair color
Sakal
बदाम आणि अक्रोडमध्ये व्हिटॅमिन ई, चांगले फॅट्स आणि इतर पोषक घटक असतात, जे केसांच्या एकूण आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
food to maintain hair color
Sakal
पालकातून लोह व फोलेट मिळते, तर अंड्यांमधून प्रथिने आणि व्हिटॅमिन बी-१२ मिळू शकते; त्यामुळे संतुलित आहारात या पदार्थांचा समावेश महत्त्वाचा आहे.
food to maintain hair color
Sakal
केसांच्या आरोग्यासाठी पौष्टिक आहारासोबत पुरेशी झोप, नियमित दिनचर्या आणि तणावाचे व्यवस्थापनही महत्त्वाचे आहे; केस अकाली पांढरे होत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
food to maintain hair color
Sakal
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Sakal