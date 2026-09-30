केसांचा रंग टिकवण्यासाठी रोज खा 'हे' 6 पदार्थ!

Aarti Badade

कमी वयात केस पांढरे होतायत?

ताणतणाव, बदलती जीवनशैली आणि आहारातील पोषक घटकांची कमतरता यामुळे कमी वयात केस पांढरे होण्याची समस्या दिसू शकते.

food to maintain hair color

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Sakal

केसांचा रंग कशावर अवलंबून असतो?

केसांचा नैसर्गिक रंग ‘मेलॅनिन’ या रंगद्रव्यामुळे ठरतो; शरीरातील काही पोषक घटकांची कमतरता असल्यास केसांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.

food to maintain hair color

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Sakal

आवळा आणि कढीपत्ता आहारात घ्या

आवळ्यात व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, तर कढीपत्त्यात विविध पोषक घटक आढळतात; त्यामुळे हे पदार्थ संतुलित आहाराचा भाग करता येतात.

food to maintain hair color

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Sakal

काळे तीळ ठरतील फायदेशीर

काळ्या तिळांमध्ये लोह, तांबे आणि इतर खनिजे असतात; त्यामुळे योग्य प्रमाणात त्यांचा आहारात समावेश करता येतो.

food to maintain hair color

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Sakal

बदाम आणि अक्रोडही खा

बदाम आणि अक्रोडमध्ये व्हिटॅमिन ई, चांगले फॅट्स आणि इतर पोषक घटक असतात, जे केसांच्या एकूण आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

food to maintain hair color

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Sakal

पालक आणि अंड्यांचा आहारात समावेश करा

पालकातून लोह व फोलेट मिळते, तर अंड्यांमधून प्रथिने आणि व्हिटॅमिन बी-१२ मिळू शकते; त्यामुळे संतुलित आहारात या पदार्थांचा समावेश महत्त्वाचा आहे.

food to maintain hair color

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Sakal

आहारासोबत झोप आणि ताणाकडेही लक्ष द्या

केसांच्या आरोग्यासाठी पौष्टिक आहारासोबत पुरेशी झोप, नियमित दिनचर्या आणि तणावाचे व्यवस्थापनही महत्त्वाचे आहे; केस अकाली पांढरे होत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

food to maintain hair color

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Sakal

गुडघेदुखी आणि हृदयाचा काय संबंध? तज्ज्ञ काय सांगतात?

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Sakal

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