रक्तपेशींच्या आरोग्यासाठी आहारात असावी ‘ही’ ६ फळे!

Aarti Badade

रक्तपेशी

डाळिंब, पपई, संत्री, पेरू, कीवी आणि आवळा ही पोषक फळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून घेता येतात.

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डाळिंब ठरू शकतं उपयुक्त!

डाळिंबातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोषक घटक शरीराला आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत करू शकतात.

fruit blood health 

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Sakal

पपईचा आहारात करा समावेश!

पपईमध्ये जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स असून ती पचनासाठीही हलकी मानली जाते.

fruit blood health 

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Sakal

संत्री आणि पेरू खा!

संत्री व पेरूमधील जीवनसत्त्व C, फायबर आणि इतर पोषक घटक आहारातील पौष्टिकता वाढवण्यास मदत करतात.

fruit blood health 

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Sakal

कीवीही ठरू शकते फायदेशीर!

कीवीमध्ये जीवनसत्त्व C, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स असल्याने विविध फळांसोबत तिचा आहारात समावेश करता येतो.

fruit blood health 

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Sakal

आवळ्याला विसरू नका!

आवळ्यात जीवनसत्त्व C आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक असल्याने तो आहारातील पोषणमूल्य वाढवू शकतो.

fruit blood health 

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Sakal

फक्त फळांवर अवलंबून राहू नका!

रक्तातील पेशी कमी असल्यास कारण जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि संतुलित आहाराचा अवलंब करा.

fruit blood health 

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