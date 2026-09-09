शौचाचा रंग सांगतोय शरीरातील आजाराचा संकेत? 'या' अवयवाकडे द्या लक्ष

Aarti Badade
पोट फुगणे, थकवा किंवा त्वचा-डोळे पिवळे होणे अशी लक्षणे दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
liver health
Sakal
वारंवार होणारे पोट फुगणे काही लिव्हर समस्यांशी संबंधित असू शकते, मात्र इतर कारणेही असू शकतात.
liver health
Sakal
पोटाच्या उजव्या वरच्या भागात सतत वेदना किंवा जडपणा जाणवत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
liver health
Sakal
पुरेशी झोप घेऊनही सतत थकवा जाणवत असेल तर कारण शोधण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
liver health
Sakal
कावीळ हे लिव्हर किंवा इतर आरोग्य समस्येचे संकेत असू शकते, त्यामुळे तातडीने वैद्यकीय सल्ला घ्या.
liver health
Sakal
लघवी किंवा शौचाचा रंग सतत गडद दिसत असेल आणि इतर लक्षणेही असतील तर तपासणी करून घ्या.
liver health
Sakal
संतुलित आहार, फायबरयुक्त पदार्थ, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण आणि मद्यपान टाळणे याकडे लक्ष द्या.
liver health
Sakal
alcohol brain
Sakal