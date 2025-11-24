पोट अन् कंबरेची चरबी कमीच होत नाहीये? 'या' 6 सवयी असू शकतात कारणीभूत

Anushka Tapshalkar

पोट अन् कंबरेची चरबी

महिलांमध्ये पोटाची आणि कंबरेची चरबी ही सहज कमी होत नाही. अशा वेळी अन्नाला दोषी ठरवलं जातं. पण मुख्य कारण तुमचं राहणीमान आहे.

जेवण वगळणे

जेव्हा तुम्ही जेवण वगळता, शरीर ‘सर्व्हायव्हल मोड’ मध्ये जातं ज्यामुळे कॉर्टिसोल वाढतो परिणामी पोट आणि कंबरेवर फॅट साठतो.

रात्री १२ नंतर झोपणे

उशिरा झोपल्यामुळे सर्केडियन रिदममध्ये अडथळा येतो आणि लेप्टिन व थायरॉईडसारखे चरबी जाळणारे हार्मोन्स हळूहळू कमी होतात.

सतत विचार करणे

मानसिक ताणामुळे शरीरात कॉर्टिसोलची पातळी वाढते. कॉर्टिसोलचे मुख्य साठवण स्थान म्हणजे पोटातील चरबी.

उच्च साखरेचे ‘हेल्दी स्नॅक्स’

ग्रॅनोला, प्रोटीन बार्स, बिस्किट्स हे इंसुलिनची पातळी वाढवतात आणि चरबी कमी होण्यात अडथळा आणतात.

भावना न ओळखता जेवणे

तणाव कमी करण्यासाठी कार्बोहायड्रेट्स शरीराच्या 'नर्वस सिस्टम'ला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात. हे शिस्तीची कमतरता नसून, नर्वस सिस्टमवरचा ताण आहे.

दिवसात नर्वस सिस्टम रीसेट न करणे

जर वॅगस नर्व शांत राहिली नाही, तर शरीर साठवलेली चरबी सोडणार नाही, कितीही उत्तम आहार घेतला तरीही नाही.

शरीर

सवयींमध्ये बदल केल्यास हार्मोन्समध्येही बदल होतात आणि चरबी साठवण कमी होते.

