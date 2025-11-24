पोट अन् कंबरेची चरबी कमीच होत नाहीये? 'या' 6 सवयी असू शकतात कारणीभूत

Anushka Tapshalkar
महिलांमध्ये पोटाची आणि कंबरेची चरबी ही सहज कमी होत नाही. अशा वेळी अन्नाला दोषी ठरवलं जातं. पण मुख्य कारण तुमचं राहणीमान आहे.
जेव्हा तुम्ही जेवण वगळता, शरीर ‘सर्व्हायव्हल मोड’ मध्ये जातं ज्यामुळे कॉर्टिसोल वाढतो परिणामी पोट आणि कंबरेवर फॅट साठतो.
उशिरा झोपल्यामुळे सर्केडियन रिदममध्ये अडथळा येतो आणि लेप्टिन व थायरॉईडसारखे चरबी जाळणारे हार्मोन्स हळूहळू कमी होतात.
मानसिक ताणामुळे शरीरात कॉर्टिसोलची पातळी वाढते. कॉर्टिसोलचे मुख्य साठवण स्थान म्हणजे पोटातील चरबी.
ग्रॅनोला, प्रोटीन बार्स, बिस्किट्स हे इंसुलिनची पातळी वाढवतात आणि चरबी कमी होण्यात अडथळा आणतात.
तणाव कमी करण्यासाठी कार्बोहायड्रेट्स शरीराच्या 'नर्वस सिस्टम'ला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात. हे शिस्तीची कमतरता नसून, नर्वस सिस्टमवरचा ताण आहे.
जर वॅगस नर्व शांत राहिली नाही, तर शरीर साठवलेली चरबी सोडणार नाही, कितीही उत्तम आहार घेतला तरीही नाही.
सवयींमध्ये बदल केल्यास हार्मोन्समध्येही बदल होतात आणि चरबी साठवण कमी होते.
