हार्ट पेशंट्सनी कॉफी प्यावी की नाही?

Anushka Tapshalkar
चहा आणि कॉफी ही दोन पेय प्रत्येक व्यक्तीला हवी असतताच. मात्र अनेक जणांना असं वाटतं की कॉफी हृदयरोगासाठी हानिकारक आहे. पण या बद्दल तज्ज्ञ काय सांगतात ते जाणून घेऊया.
नवीन संशोधनानुसार दररोज एक कप कॅफिनयुक्त कॉफी हृदयासाठी संरक्षणात्मक ठरते.
कॅफिन हृदयाला हानिकारक मानलं जात होतं, पण वैज्ञानिकांनी हा समज चुकीचा असल्याचं सांगितलं आहे.
UC San Francisco आणि University of Adelaide यांच्या संशोधनात कॉफी पिणाऱ्यांचा A-Fib चा धोका 39% कमी आढळला.
हृदयातील अत्रियामधील अनियमित विद्युतसंकेतांमुळे होणारी वेगवान धडधड—ज्यामुळे स्ट्रोक व हार्ट फेल्युअरचा धोका वाढतो.
कॅफिन मेटाबॉलिझम वाढवतं, हलकं डाययुरेटिक आहे, रक्तदाब कमी करण्यासही मदत करते. शिवाय कॉफीतील अँटी-इन्फ्लेमेटरी घटक हृदयासाठी चांगले.
How Coffee Helps
काहींना दररोज कॉफी देण्यात आली, तर काहींना पूर्णपणे टाळायला सांगितलं—कॉफी गटात A-Fib चे एपिसोड लक्षणीयरीत्या कमी आढळले.
कॉफी टाळण्याचा सल्ला आता अप्रासंगिक ठरणार आहे! संशोधकांच्या मते, कॉफी केवळ सुरक्षित नाही तर ए-फिबसाठी संरक्षण देणारी ठरू शकते.