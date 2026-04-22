शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉल साचल्याची 'ही' 5 लक्षणं दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

सायलेंट किलर ठरणारे कोलेस्ट्रॉल

वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) सुरुवातीला शांतपणे शरीरावर परिणाम करते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढतो.

Cholesterol Warning Signs



Sakal

छातीत वारंवार दुखणे किंवा दडपण येणे

रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लॅक साचून त्या अरुंद झाल्यामुळे छातीत जळजळ किंवा दुखणे जाणवते, जे हात आणि जबड्यापर्यंत पसरू शकते.

Cholesterol Warning Signs

|

Sakal

त्वचेवर पिवळसर डाग किंवा गाठी दिसणे

डोळ्यांच्या आसपास, कोपर किंवा गुडघ्यांवर दिसणारे पिवळसर डाग हे शरीरात जास्त LDL साचल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.

Cholesterol Warning Signs

|

Sakal

श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होणे

हृदयाला पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्याने जिने चढताना, वेगाने चालताना किंवा अगदी झोपल्यावरही श्वास घ्यायला त्रास होऊ शकतो.

Cholesterol Warning Signs

|

Sakal

पायात सतत वेदना किंवा आकडी येणे

रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे चालताना पोटऱ्या किंवा मांड्यांमध्ये वेदना होतात, ज्याला 'इंटरमिटंट क्लॉडिकेशन' असे म्हणतात.

Cholesterol Warning Signs

|

Sakal

सततचा थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणे

अवयवांना आवश्यक पोषण आणि रक्तपुरवठा न मिळाल्याने आराम करूनही थकवा कमी होत नाही आणि व्यक्ती निस्तेज वाटते.

Cholesterol Warning Signs

|

Sakal

स्मरणशक्ती कमी होणे आणि 'ब्रेन फॉग'

मेंदूकडे जाणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यामुळे लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते आणि विसरभोळेपणा वाढतो.

Cholesterol Warning Signs

|

Sakal

वेळेवर तपासणी आणि डॉक्टरांचा सल्ला

ही लक्षणे दिसताच घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता रक्ताची चाचणी (Lipid Profile) करून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे.

Cholesterol Warning Signs

|

Sakal

उन्हाळ्यात दारू पिणे जीवघेणी ठरू शकते? जाणून घ्या शरीरात काय होते!

Dangers of alcohol in summer

|

sakal

येथे क्लिक करा