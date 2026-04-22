शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉल साचल्याची 'ही' 5 लक्षणं दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade
वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) सुरुवातीला शांतपणे शरीरावर परिणाम करते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढतो.
Cholesterol Warning Signs
Sakal
रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लॅक साचून त्या अरुंद झाल्यामुळे छातीत जळजळ किंवा दुखणे जाणवते, जे हात आणि जबड्यापर्यंत पसरू शकते.
डोळ्यांच्या आसपास, कोपर किंवा गुडघ्यांवर दिसणारे पिवळसर डाग हे शरीरात जास्त LDL साचल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.
हृदयाला पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्याने जिने चढताना, वेगाने चालताना किंवा अगदी झोपल्यावरही श्वास घ्यायला त्रास होऊ शकतो.
रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे चालताना पोटऱ्या किंवा मांड्यांमध्ये वेदना होतात, ज्याला 'इंटरमिटंट क्लॉडिकेशन' असे म्हणतात.
अवयवांना आवश्यक पोषण आणि रक्तपुरवठा न मिळाल्याने आराम करूनही थकवा कमी होत नाही आणि व्यक्ती निस्तेज वाटते.
मेंदूकडे जाणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यामुळे लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते आणि विसरभोळेपणा वाढतो.
ही लक्षणे दिसताच घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता रक्ताची चाचणी (Lipid Profile) करून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे.
