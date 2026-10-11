डोळ्यांखालील काळेपणा कमी करण्यासाठी करा ‘या’ 6 गोष्टी; चेहरा दिसेल फ्रेश!

Aarti Badade
अपुरी झोप, थकवा, आनुवंशिकता आणि त्वचेतील बदल यांमुळे डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे दिसू शकतात.
Dark circles home remedies
Sakal
केशर दुधात भिजवून कापसाने डोळ्यांखाली लावण्याचा घरगुती उपाय काही जण करतात; मात्र त्यामुळे काळी वर्तुळे कमी होतात, याचे ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.
dark Circles Remedies
sakal
पुदिन्याची पेस्ट आणि गुलाबाचे तेल त्वचेसाठी वापरण्याचा सल्ला दिला जातो; मात्र डोळ्यांजवळ हे पदार्थ लावल्याने जळजळ होऊ शकते, त्यामुळे काळजी घ्या.
dark Circles Remedies
वापरलेल्या ग्रीन टी बॅग थंड करून बंद डोळ्यांवर काही मिनिटे ठेवल्याने सूज तात्पुरती कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
dark Circles Remedies
काकडीच्या रसात किसलेले गाजर मिसळून लावण्याचा घरगुती उपाय केला जातो; मात्र काळी वर्तुळे दूर करण्यासाठी त्याचा परिणाम सिद्ध झालेला नाही.
dark Circles Remedies
थंड काकडीचे काप बंद डोळ्यांवर ठेवल्याने थंडावा मिळतो आणि डोळ्यांभोवतीची सूज तात्पुरती कमी होऊ शकते.
dark Circles Remedies
Sakal
काळी वर्तुळे अचानक वाढल्यास, एका डोळ्याखाली जास्त दिसल्यास किंवा इतर त्रास जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Dark circles home remedies
Sakal
पुरेशी झोप, संतुलित आहार आणि नियमित सनस्क्रीनचा वापर त्वचेचे आरोग्य राखण्यास मदत करू शकतो. कोणताही घरगुती उपाय डोळ्यांत जाऊ देऊ नका.
Home Remedies for Dark Circles
esakal
eye health
Sakal