चाळिशीनंतरही नजर राहील तीक्ष्ण; फक्त 'हा' एक पदार्थ रोज खा!

Aarti Badade
गाजरातील बीटा-कॅरोटीन, फायबर आणि इतर पोषक घटक शरीरासाठी फायदेशीर असून, नियमित संतुलित आहारात गाजराचा समावेश करणे आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरते.
eye health
Sakal
गाजरातील बीटा-कॅरोटीनचे शरीरात व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतर होते, जे सामान्य दृष्टी टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
eye health
Sakal
कच्चे किंवा हलके वाफवलेले गाजर खाता येते, मात्र गाजर शिजवल्याने त्यातील बीटा-कॅरोटीन शरीराला शोषून घेणे सोपे होऊ शकते.
गाजरातील आहारातील फायबर आतड्यांची हालचाल सुरळीत ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकते.
health benefits of carrot
गाजरातील बीटा-कॅरोटीन आणि इतर अँटिऑक्सिडंट्स शरीराच्या सामान्य रोगप्रतिकारक कार्याला मदत करतात.
कच्च्या गाजरातून फायबर आणि विविध पोषक घटक मिळतात, त्यामुळे ते सॅलडमध्ये किंवा स्नॅक्स म्हणून खाणे हा आहारातील चांगला पर्याय ठरू शकतो.
दररोजच्या आहारात गाजराचे सॅलड, सूप किंवा हलके शिजवलेली भाजी समाविष्ट करा; मात्र गाजर खाल्ल्याने चष्म्याचा नंबर कमी होत नाही किंवा गेलेली दृष्टी पुन्हा मिळतेच असे नाही.
Carrots benefits for eyes
esakal
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Sakal