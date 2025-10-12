हे 6 घरगुती स्क्रब वापरून त्वचेला बनवा Festive Ready

Anushka Tapshalkar
दिवाळी हा सण रोषणाई, फराळ, भेटी-गाठी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुंदर नटणं-थटणं. सणासुदीला प्रत्येकाला छान दिसायला आवडतं. अशा वेळी त्वचा चमकदार दिसली नाही तर काय कराल? त्यासाठी काही बॉडी स्क्रब पुढे दिले आहेत, जे तुम्ही नक्की वापरू शकता.
Diwali Celebrations
sakal
कॉफी रक्ताभिसरण सुधारते आणि सेलुलाईट कमी करण्यास मदत करते. नारळाचे तेल त्वचेला खोलवर ओलावा पुरवते.
Homemade Body Scrub for Diwali Ready Skin
sakal
साखर सौम्यपणे त्वचेची एक्स्फोलिएशन करते, मध त्वचेला ओलावा पुरवतो आणि त्वचेचे आजारांपासून संरक्षण करते.
Homemade Body Scrub for Diwali Ready Skin
sakal
मीठ शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढते, तर लिंबू त्वचेवरील डाग आणि टॅन कमी करण्यास मदत करते.
Homemade Body Scrub for Diwali Ready Skin
sakal
संवेदनशील त्वचेसाठी आदर्श. त्वचेला आराम देते आणि सौम्यपणे मृत पेशी दूर करते.
Homemade Body Scrub for Diwali Ready Skin
sakal
तांदळाचं पीठ त्वचा घासून काढते, दुध आणि हळदीसह टॅन कमी करण्यास मदत होते.
Homemade Body Scrub for Diwali Ready Skin
sakal
कोरडी त्वचा मऊ आणि ओलसर ठेवते. हिवाळ्यात याचा उपयोग लाभदायक आहे.
Homemade Body Scrub for Diwali Ready Skin
sakal
Natural Serums for Soft and Nourished Hair
sakal