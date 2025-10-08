निरोगी, मऊ आणि चमकदार केसांसाठी ७ खास सीरम

Anushka Tapshalkar

केसांची काळजी

आजकालच्या रासायनिक उत्पादनांमुळे, धूळ आणि इतर कारणांमुळे केसांची काळजी घेणे आव्हानात्मक झाले आहे. तेल, हेअर मास्क्स यासोबतच सीरमही केसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरते. खाली काही सीरम दिले आहेत, जे केसांची निगा राखण्यास मदत करतात.

Hair Care

नारळ तेल–अलोव्हेरा सीरम

नारळ तेल, अलोहेरा जेल आणि रोजमेरी तेलाचे काही थेंब एकत्र करून एक सीरम तयार करा. आठवड्यातून तीन वेळा ओल्या केसांवर लावा; यामुळे केसांना खोलवर ओलावा मिळेल आणि नैसर्गिक चमक येईल.

Aloe Vera and Coconut Oil Serum

ग्रीन टी–अलोव्हेरा सीरम

ग्रीन टी थंड करून त्यात अलोहेरा जेल आणि मध मिसळा. शॅम्पू केल्यानंतर आठवड्यातून २-३ वेळा लावा; यामुळे केसांना हायड्रेशन आणि ताजेपणा मिळतो.

Green Tea-Aloe Vera Serum

ऍव्होकॅडो–बदाम तेल सीरम

पिकलेले ऍव्होकॅडो मॅश करून त्यात बदाम तेल आणि काही थेंब लॅव्हेंडर तेल घाला. ओल्या केसांवर लावून २० मिनिटांनी धुवा; केस मऊ आणि पोषणयुक्त होतील.

Avocado-Almond Oil Serum

गुलाबपाणी–ग्लिसरीन सीरम

गुलाबपाणी, ग्लिसरीन आणि व्हिटॅमिन ई एकत्र करून एक सीरम तयार करा. रोज हलक्या हातांनी ५-१० मिनिटे मसाज केल्याने टाळूला पोषण मिळते आणि रक्ताभिसरण सुधारते.

Rose Water- Glicerin Serum

जास्वंद–ऑलिव्ह तेल सीरम

ताज्या जास्वंद फुलांना ऑलिव्ह तेलात मिसळून नैसर्गिक सीरम बनवा. शॅम्पू करण्यापूर्वी ओल्या केसांवर ३० मिनिटांसाठी लावल्यास केस अधिक मऊ आणि चमकदार होतात.

Hibiscus-Oilive Oil Serum

सीरम लावताना लक्षात ठेवा

सीरम नेहमी स्वच्छ आणि थोडे ओले केसांवर लावा; यामुळे पोषण सहजपणे शोषले जाते.

Keep in Mind

नैसर्गिक सीरमचा सातत्याने वापर

या घरगुती सीरमचा नियमित वापर केल्यास केस गळणे कमी होते आणि केसांच्या मुळांना मजबुती मिळते.

Continous Use of Natural Serum

Hair Care

