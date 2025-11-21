तुमचं तोंडच देतं हार्ट अटॅकचे 6 Warning Signs; कधीच करू नका दुर्लक्ष

सतत लाल, सुजलेल्या किंवा रक्त येणाऱ्या हिरड्या

हिरड्यांची सूज किंवा रक्त येणे हे तोंडातील संसर्गाचे संकेत असू शकते. अशा जीवाणूंचा परिणाम हृदयावरही होऊ शकतो आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये दाह निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

दात हलणे किंवा दात गळणे

गंभीर हिरड्यांच्या आजारामुळे दात हलू लागणे हे शरीरात दीर्घकालीन सूज असल्याचे चिन्ह असते. यामुळे भविष्यात हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.

सतत येणारा दुर्गंध (Bad Breath)

वारंवार येणारा दुर्गंध हा फक्त तोंडाचा प्रॉब्लेम नसून तो दाह किंवा संसर्गाचे लक्षण असू शकतो, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम हृदयावर होतो.

तोंडात वारंवार होणाऱ्या किंवा उशीरा भरून येणाऱ्या जखमा

तोंडातील जखमा लवकर न भरल्यास रक्तपुरवठा कमी असणे किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे याचा संकेत असू शकतो—हे दोन्ही घटक हृदयरोगाशी जोडलेले आहेत.

तोंड सतत कोरडे पडणे

कोरडेपणा हा कधी हृदयाच्या औषधांचा साइड इफेक्ट असू शकतो, तर कधी शरीरातील कमी रक्तप्रवाह किंवा मधुमेहाचे लक्षण. हे दोन्ही हृदयावर ताण आणतात.

हनुवटी किंवा जबड्यातील वेदना

विशेषतः महिलांमध्ये, खालच्या जबड्यात होणारी वेदना कधी कधी हार्ट अटॅकचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते. छातीत दडपण, श्वास घेण्यास त्रास किंवा घामासोबत असेल तर तात्काळ मदत घ्या.

तोंडातील बदलांकडे दुर्लक्ष करू नका

लवकर तपासणी, योग्य तोंडाची काळजी आणि वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास हृदयरोगाचा धोका कमी करता येतो.

